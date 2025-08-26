واریز مرحله نخست وام ازدواج ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج برای ۱۶ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.
به گزارش ایلنا، روح اله اوقانی آرانی افزود: در این دوره از وام ازدواج فرزندان، نزدیک به ۴۱ هزار نفر تقاضای خود را در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به صورت برخط ثبت کردند که پس از بررسی مدارک در اولویتبندی دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: از این تعداد و در مرحله نخست، پس از بررسی مدارک بارگذاری شده و اولویتبندی لازم، برای حدود ۱۶ هزار نفر از مشمولان وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزند واریز شده است.
اوقانی آرانی اظهار کرد: در مرحله دوم نیز، پس از تأمین اعتبار، وام ازدواج به حساب ۱۶ هزار نفر از مشمولان واجد شرایط واریز خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و اقساط ۶۰ ماهه از طریق بانک صادرات ایران انجام شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات حمایت از پایاننامههای دانشجویی (حمپاد) نیز برای ۲۱۸ نفر در مقطع دکتری به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و برای ۴۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد به مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وام ازدواج فرزندان بازنشستگان یکی از خدماتی است که صندوق بازنشستگی کشوری ارائه میدهد و امسال رقم آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
نهمین مرحله ثبتنام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از امروز ۲۲ تیر امسال آغاز شد و بازنشستگان و وظیفهبگیرانی (همسر متوفی) که تاریخ عقدنامه فرزندشان از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ به بعد باشد، میتوانستند برای دریافت این وام اقدام کنند.
در خصوص شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران (همسر متوفی) میتوان اشاره کرد که مبلغ وام ۶۰ میلیون تومان است و به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و حقوق بازنشستگی/ وظیفه از آن دریافت میشود، واریز خواهد شد.
پرداخت اقساط این وام به مدت ۶۰ ماه خواهد بود و به افرادی که تاریخ عقدنامه آنها در بازه زمانی یکم فروردین ۱۴۰۳ به بعد است تعلق میگیرد.
در صورتی که پدر و مادر هر دو، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و دارای یک فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، فقط یک فقره تسهیلات به آن فرزند پرداخت میشود همچنین چنانچه پدر و مادر هر دو، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و دارای ۲ فرزند متقاضی وام ازدواج باشند، هر فرزند میتواند از یک دفتر کل مجزا برای استفاده از تسهیلات بهرهمند شود.
بازنشستگان و موظفین (همسر) که در دورههای گذشته این تسهیلات را دریافت کردهاند، امکان ثبتنام و بهرهمندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نداشتند.