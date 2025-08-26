خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران پیمانکاری نفت و گاز گچساران به‌ باقی ماندن پیمانکاران

کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز گچساران به‌ پیشنهادات مطرح در مورد ساماندهی اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری  نفت و گاز گچساران   به تبعیض و پایین بودنِ حقوق و مزایای خود نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم، معترض هستند. 

این کارگران همچنین به پیشنهاداتِ جدید در مورد طرح ساماندهی معترض هستند و می‌گویند: این طرح به بهانه ساماندهی قراردادها، تعهدات مالی را متوجه دولت می‌کند اما پیمانکاران را همچنان در سیستم حفظ می‌کند. به گفته کارگران، چنین ایده‌هایی «فاقد منطق» بوده و دارای «پشت پرده‌های خطرناک» است. 

این کارگران روز گذشته، دوشنبه ۳ شهریورماه، در اعتراض به‌عدم رسیدن به خواسته‌های خود تجمع کردند. این تجمع در ادامه اعتراضات هفته گذشته و در پی مرگ دلخراش یکی از کارگران پیمانکاری این شرکت بنام «سید صابر آسایش» برگزار شد.

