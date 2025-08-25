تجمع بازنشستگان کارگری شوش مقابل دفتر نماینده مجلس

بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (سوم شهریور) مقابل دفتر نماینده این شهر خبر دادند.

بازنشستگان می‌گویند: وضعیت معیشت ما بحرانی‌ست؛ مستمری دریافتی بسیار کم و ناچیز است و در عین حال، مشکلات درمانی ما حل نشده باقی مانده است.

این بازنشستگان خواستار رسیدگی فوری مجلس به مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان تامین اجتماعی و الزام دولت به پرداخت بدهی خود به این صندوق شدند.

