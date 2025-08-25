نماینده مردم تبریز در دیار با تشکلهای کارگری:
برای بازگشت بانک رفاه کارگران تلاش میکنم
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی تلاش میکنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا نوین (نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی)در دیدار با کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) وچند تن از پیشکسوتان جامعه کارگری استان گفت: با توجه به اینکه واگذاری بانک رفاه کارگران بدون در نظر داشتن ساختار آن صورت گرفته، لزوم تغییرات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
نوین با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه در این زمینه گفت: حضور ۴ نفر از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در کمیسیون اجتماعی مجلس و یک نفر در کمسیون ویژه میتواند در این مسیر گامهای مثبتی به همراه داشته باشد و قطعا با ارایه دو طرح دوفوریتی در این زمینه حمایت لازم به عمل خواهد آمد.
کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) در این دیدار، گزارشی از وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی استان ارائه نمود و همچنین شکل گیری بانک رفاه کارگران گفت: این بانک با سرمایه کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و دولتی نیست؛ لذا واگذاری آن هیچ توجیهی ندارد.
وی با بیان اینکه آنچه که در خصوص سهام این قشر در بانک رفاه کارگران مطرح میشود بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است گفت: هنگام تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه، علیرغم مخالفت جامعه کارگری و بازنشستگی، بانک رفاه کارگران دولتی محسوب و در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذار شد و اکنون دو سال است که مجامع آن با سرپرستی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار میشود
صادق زاده با تأکید بر اینکه بانک رفاه کارگران باید از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج شود، گفت: باید این بانک به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و بازنشستگان بازگردد
وی نقش بانک رفاه کارگران در تامین وام و نقدینگی برای سازمان تامین اجتماعی را مهم خواند و گفت: در سالهای قبل سازمان تامین اجتماعی هر موقع در تامین منابع مالی لازم برای حقوق بازنشستگان دچار مشکل میشد از بانک رفاه کارگران استقراض میکرد و حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه به تدریج پرداخت میشد که اکنون این امکان سلب شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی به برخی دیگر مشکلات کارگران و بازنشستگان در ارتباط با تامین اجتماعی پرداخت و گفت: در طول سالهای گذشته دولت با تحمیل ۲۸ گروه حمایتی به صندوق تامین اجتماعی و خارج از کنترل بودن شرکتهای شستا که با سرمایه بیمه پردازان ایجاد شده عملا شرایطی فراهم آورده که هیچ نظارتی توسط نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی بر تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد وجود نداشته باشد و روند به گونهای است که باید همانند سایر بقیه صندوقهای بازنشستگی شاهد ورشکستگی آنها در آینده نزدیک باشیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی همچنین به موضوع ناترازی انرژی وتعطیلی کارخانجات پرداخت و گفت: با قطعی برق عملا بخش عمدهای از واحدهای صنعتی تعطیل و از چرخه تولید خارج میشوند که بر همین اساس در پرداخت حقوق و همچنین حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل میشوند.
وی با بیان اینکه با این وضعیت تامین اجتماعی در تامین منابع مالی دچار مشکل میشود گفت: بر همین اساس ضرورت دارد فکری اساسی برای این موضوع شود چرا که بخش اعظم صنعت استان آذربایجان شرقی خصوصی است و ارایه طرحهایی از جمله احداث نیروگاه ناکارآمد بوده چرا که این واحدها خود با مشکل مالی مواجه بوده و توجیهی برای سرمایهگذاری نمیبینند.
در پایان این دیدار، دومین طوماری که از سوی نمایندگان تشکلهای کارگری استان آذربایجان شرقی و نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی در خصوص بازگشت بانک رفاه کارگران به امضا رسیده بود، به علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو برای پیگیری تقدیم شد.