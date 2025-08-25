خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی
بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در اعتراض به‌ عدم اجرای همسان‌سازی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۳ شهریور ماه، بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در اعتراض به‌عدم اجرای همسان‌سازی حقوق خود در محوطه دانشگاه فرهنگیان تجمع کردند. 

این بازنشستگان می‌گویند: حدود ۱۱۹ روز پیش اعتراضی در دانشگاه برگزار شد و در پی آن مسئولان قول دادند که به خواسته‌های بازنشستگان توجه کنند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

