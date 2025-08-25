به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۳ شهریور ماه، بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در اعتراض به‌عدم اجرای همسان‌سازی حقوق خود در محوطه دانشگاه فرهنگیان تجمع کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: حدود ۱۱۹ روز پیش اعتراضی در دانشگاه برگزار شد و در پی آن مسئولان قول دادند که به خواسته‌های بازنشستگان توجه کنند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

