در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

با قطع برق واحدهای تولیدی، نان و درآمد کارگر قطع می‌شود

گفت: ناترازی برق و آب، مشکلات گسترده‌ای در حوزه اشتغال و تولید ایجاد کرده و قطعی‌های مکرر با کاهش تولید، درآمد صنایع را پایین آورده و به گران‌تر شدن محصولات منجر شده است.

«ناصر سنگدوینی» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: طی یک سال اخیر، قطعی‌های پی‌درپی برق در بخش خانگی و صنعتی، چالش‌های جدی برای کارفرمایان و کارگران به وجود آورده است. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به فعالیت مداوم نیستند و همین مسئله باعث رکود و بی‌ثباتی در چرخه تولید شده است. 

او ادامه داد: متأسفانه به دلیل قطعی‌های مکرر، بسیاری از کارفرمایان ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و بخشی از صنایع و کارگاه‌ها عملاً نیمه‌تعطیل شده‌اند. فشار ناشی از این شرایط، کارفرمایان را با بحران‌های مضاعف روبه‌رو کرده است. 

سنگدوینی تصریح کرد: کاهش تولید به طور مستقیم، درآمد صنایع را پایین آورده و هزینه تمام‌شده کالا را افزایش داده است. پرسش اساسی این است که آیا دولت به‌عنوان مسئول اصلی مدیریت زیرساخت‌ها، پاسخگوی خسارت‌های هنگفت واردشده به تولیدکنندگان و کارگران خواهد بود یا خیر؟ 

وی افزود: در شرایط فعلی بسیاری از صنایع برای ادامه کار ناچار به استفاده از ژنراتورهای دیزلی شده‌اند، اما این راه‌حل موقت نیز با مشکلاتی همچون هزینه‌های بالای سوخت و کمبود آن همراه است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیروی کار بوده است. 

او خاطرنشان کرد: صنایع کوچک بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز می‌بینند؛ چراکه این اختلالات به‌طور مستقیم بر اشتغال و معیشت مردم اثر می‌گذارد و هر روز بر شدت فقر می‌افزاید. افت رشد اقتصادی در کنار کاهش قدرت خرید مردم پیامد اجتناب‌ناپذیر این وضعیت است. 

سنگدوینی گفت: با قطع برق واحدهای تولیدی، در واقع نان و درآمد کارگر نیز قطع می‌شود. از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم برای این بحران راه‌حل جدی و پایدار بیابند تا شاهد تکرار هر ساله‌ی این مشکلات نباشیم.

 

