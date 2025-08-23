جمعی از کارگران رسمی نفت و گاز در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه مطالبه‌گری خود برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خبر دادند.

این کارگران که در تعطیلات آخر هفته دست به مطالبه‌گری زده‌اند، می‌گویند: وزارت نفت و دولت، پاسخ روشنی به ما نداده است.

این کارگران خواسته‌های خود را به ترتیب زیر بیان کردند:

۱- پرداخت کامل حقوق کارکنان صنعت نفت

۲- اصلاح حقوق حداقلی کارکنان و حذف کامل سقف حقوق

۳- حذف سقف بازنشستگی و پرداخت کامل حق‌سنوات

۴- عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود

۵- اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن

۶- استقلال صندوق بازنشستگی نفت

انتهای پیام/