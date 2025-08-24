رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با ایلنا اظهار‌ کرد: سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است و جامعه کارگری از ارکان اصلی تحقق این شعار سال است. جهش تولید و رونق اقتصادی به دست کارگران امکان پذیر است. جامعه کارگری محور توسعه و رشد اقتصادی است و تقویت این جامعه که نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به شدت حائز اهمیت است.

وی گفت: باید نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند و ما به صورت جدی پیگیر این موضوع در مجلس هستیم؛ تاکید مجلس یازدهم بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود که مجلس دوازدهم نیز همین نگاه را دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: جامعه کارگری زحمت‌کش است و در تمامی صحنه‌ها حضور پرقدرت داشته است ولی متاسفانه امروزه مشکلات معیشتی زیادی دارد و دخل و خرج آنها به هم نمی‌خواند.امروز تصمیمات شعاری مسئولان، مشکلات جامعه کارگری را حل نخواهد کرد و نیاز است تا به‌ صورت عملی بهبود معیشت را تحقق بخشیم.

نوروزی افزود: تورم بالای ۴۰ درصد است و بعضی از قیمت اقلام خوراکی افزایش چشمگیری داشته است که در زندگی جامعه کارگری مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در اقتصاد تورمی فعلی، شرایط سختی پیش‌روی کارگران است که لازم است دولت یک ‌نگاه ویژه ای به قشر مظلوم کارگری داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه شاهد ناترازی برق و آب در سراسر کشور هستیم و این ناترازی، مشکلات زیادی برای اشتغال و تولید ملی به وجود آورده است که این وضعیت اصلا خوب نیست.

به گفته این نماینده مجلس، کمبود برق و آب به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است و در برخی موارد، متاسفانه کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی موقت کارخانه می‌شوند.

