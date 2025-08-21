خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد:

پرداخت چهارمین مرحله معوقات متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد

پرداخت چهارمین مرحله معوقات متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد
کد خبر : 1676383
لینک کوتاه کپی شد.

چهارمین مرحله معوقات متناسب‌سازی ۱۴۰۳ بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شد.

به گزارش ایلنا،   محمد ابراهیمی، معاون فنی و عملیات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: «چهارمین مرحله از معوقات متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان معزز این صندوق، همزمان با پرداخت حقوق مردادماه به حساب ذینفعان واریز شد.» 

محمد ابراهیمی اعلام کرد: «چهارمین مرحله از معوقات متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان معزز این صندوق، همزمان با پرداخت حقوق مردادماه به حساب ذینفعان واریز شد.» 

معاون فنی و عملیات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی فولا افزود: «بر اساس آیین‌نامه متناسب‌سازی ابلاغی از سوی دولت محترم، مقرر شده بود معوقات متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در طول سال جاری پرداخت گردد. با تلاش و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته از ابتدای سال، تاکنون چهار مرحله از این معوقات پرداخت شده است.» 

وی در پایان خاطرنشان کرد: «شش مرحله باقی‌مانده معوقات نیز ان‌شاءالله طی ماه‌های آتی به طور کامل پرداخت خواهد شد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور