معاون فنی و بیمهای صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد:
پرداخت چهارمین مرحله معوقات متناسبسازی بازنشستگان فولاد
چهارمین مرحله معوقات متناسبسازی ۱۴۰۳ بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیمی، معاون فنی و عملیات بیمهای صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: «چهارمین مرحله از معوقات متناسبسازی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان معزز این صندوق، همزمان با پرداخت حقوق مردادماه به حساب ذینفعان واریز شد.»
معاون فنی و عملیات بیمهای صندوق بازنشستگی فولا افزود: «بر اساس آییننامه متناسبسازی ابلاغی از سوی دولت محترم، مقرر شده بود معوقات متناسبسازی سال ۱۴۰۳ در طول سال جاری پرداخت گردد. با تلاش و پیگیریهای مستمر صورت گرفته از ابتدای سال، تاکنون چهار مرحله از این معوقات پرداخت شده است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «شش مرحله باقیمانده معوقات نیز انشاءالله طی ماههای آتی به طور کامل پرداخت خواهد شد.»