مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:
واریز معوقات نیمه نخست سال ۹۹ و ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت در سال جاری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه از ابتدای دوره مدیریت فعلی اهتمام زیادی در صندوق بازنشستگی برای پرداخت معوقات بازنشستگان صورت گرفته است، گفت: با نگاه مثبت رئیس جمهوری نسبت به بازنشستگان، این معوقات نیز در سال جاری پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حجت میرزایی گفت: با همراهی دولت، خصوصاً تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه، پرداخت معوقات سنوات پیشین بازنشستگان از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است و در ماه جاری برای ۴ دسته از مشمولین پرداخت خواهد شد.
میرزایی با تاکید بر تلاش صندوق برای پیگیری معوقات بازنشستگان شش ماهه اول سال ۹۹ و معوقات ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، افزود: پرداخت این معوقات در چارچوب قانون سنواتی سال ۱۴۰۱ بوده و موانع متعددی برای تامین نقدینگی و پرداخت آن وجود داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای رفع موانع قانونی پیگیری از مراجع ذی صلاح در حال انجام است و به نتایج خوبی رسیده ایم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، میرزایی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با نگاه مثبتی که دولت خدمت گزار و خصوصا شخص رئیس جمهوری نسبت به بازنشستگان دارند، این معوقات نیز در سال جاری پرداخت خواهد شد.