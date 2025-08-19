واریز معوقات نیمه نخست سال ۹۹ و ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت در سال جاری

میرزایی با تاکید بر تلاش صندوق برای پیگیری معوقات بازنشستگان شش ماهه اول سال ۹۹ و معوقات ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، افزود: پرداخت این معوقات در چارچوب قانون سنواتی سال ۱۴۰۱ بوده و موانع متعددی برای تامین نقدینگی و پرداخت آن وجود داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای رفع موانع قانونی پیگیری از مراجع ذی صلاح در حال انجام است و به نتایج خوبی رسیده ایم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، میرزایی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با نگاه مثبتی که دولت خدمت گزار و خصوصا شخص رئیس جمهوری نسبت به بازنشستگان دارند، این معوقات نیز در سال جاری پرداخت خواهد شد.