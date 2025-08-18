به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه، ۲۷ مرداد ماه، بازنشستگان مخابرات ایران، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

بازنشستگان تاکنون بیش از صد تجمع در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، برگزار کرده‌اند.

همچنین بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

انتهای پیام/