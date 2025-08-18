خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف

تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف
کد خبر : 1675150
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه، ۲۷ مرداد ماه، بازنشستگان مخابرات ایران، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند. 

بازنشستگان تاکنون بیش از صد تجمع در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، برگزار کرده‌اند. 

همچنین بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

 

