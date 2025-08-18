تجمع بازنشستگان مخابرات در استانهای مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود تجمع برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه، ۲۷ مرداد ماه، بازنشستگان مخابرات ایران، در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران و برخی دیگر از استانها تجمع کردند.
بازنشستگان تاکنون بیش از صد تجمع در اعتراض بهعدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، برگزار کردهاند.
همچنین بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصیسازی، خواهان همسانسازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.