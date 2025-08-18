به گزارش ایلنا، حادثه آتش‌سوزی حدود ساعت ۹:۵۰ صبح به وقت محلی از طبقه اول یک ساختمان هفت طبقه در منطقه شلوغ «مینامیِ» اوساکا در ژاپن که رستوران‌ها و سایر مشاغل در آن قرار دارند، رخداده است.

به گزارش شبکه ملی NHK، ویدیوهای گرفته شده از محل حادثه، دود سیاه غلیظ و شعله‌های قرمز روشن را نشان می‌دهند که به شدت از سازه کنار رودخانه بلند می‌شود.

مقامات آتش‌نشانی ۵۱ کامیون آتش‌نشانی و یک بالگرد را برای مهار شعله‌های آتش اعزام کردند. حدود ۴۰ متر مربع از جمله بخش‌هایی از ساختمان و یک سازه مجاور، در آتش سوخت و آتش‌سوزی تقریباً سه ساعت بعد تا حد زیادی مهار شد.

به گزارش شینهوا، پلیس و مقامات آتش‌نشانی همچنان در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند. این مکان در قلب منطقه تفریحی مینامی اوساکا، منطقه‌ای شلوغ و پر از گردشگران و خریداران قرار دارد.

