مرگ و مصدومیت ۶ آتش‌نشان در آتش سوزی یک ساختمان در «اوساکا» ژاپن

رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند به دنبال حادثه آتش‌سوزی صبح امروز (دوشنبه) در یک ساختمان هفت طبقه در منطقه شلوغ «مینامیِ» اوساکا،دو آتش‌نشان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، حادثه  آتش‌سوزی حدود ساعت ۹:۵۰ صبح به وقت محلی از طبقه اول یک  ساختمان هفت طبقه در منطقه شلوغ «مینامیِ» اوساکا در ژاپن که رستوران‌ها و سایر مشاغل در آن قرار دارند، رخداده است.

به گزارش شبکه ملی NHK، ویدیوهای گرفته شده از محل حادثه، دود سیاه غلیظ و شعله‌های قرمز روشن را نشان می‌دهند که به شدت از سازه کنار رودخانه بلند می‌شود.

مقامات آتش‌نشانی ۵۱ کامیون آتش‌نشانی و یک بالگرد را برای مهار شعله‌های آتش اعزام کردند. حدود ۴۰ متر مربع از جمله بخش‌هایی از ساختمان و یک سازه مجاور، در آتش سوخت و آتش‌سوزی تقریباً سه ساعت بعد تا حد زیادی مهار شد.

به گزارش شینهوا، پلیس و مقامات آتش‌نشانی همچنان در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند. این مکان در قلب منطقه تفریحی مینامی اوساکا، منطقه‌ای شلوغ و پر از گردشگران و خریداران قرار دارد.

 

انتهای پیام/
