مرگ کارگر پیمانکاری سیمان زنجان بر اثر سقوط یک قطعه بر سرش
یک کارگر در کارخانه سیمان زنجان، بر اثر سقوط قطعه آهنی روی سرش جان باخت.
به گزارش ایلنا، یک کارگر در کارخانه سیمان زنجان بر اثر سقوط یک قطعه سنگین آهنی روی سرش جان باخت.
علیالله کردلو (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدابنده) در ارتباط با این حادثه به رسانهها گفت: محل وقوع حادثه در کارخانه سیمان زنجان واقع در دوازده کیلومتری جاده سلطانیه شهرستان خدابنده است که پس از اعلام حادثه بازرس اداره کار به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: گزارش نهایی این حادثه هماکنون در دست تدوین و تکمیل است و پس از نهایی شدن، جزئیات دقیقتر آن اعلام خواهد شد.
وی اظهار کرد: کارگر جانباخته، از نیروهای پیمانکاری و غیر بومی مجموعه کارخانه سیمان زنجان است.