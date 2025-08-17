مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
درمان مستقیم تامین اجتماعی به ۴۸ میلیون نفر خدمات رایگان میدهد
مصطفی سالاری در آیین تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و مشاور مدیرعامل در امور برنامهریزی و پیگیری شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بخش مهمی از کیفیت منابع انسانی به ورود نیروی کار جدید بستگی دارد؛ به این واسطه باید برترین استعدادهای جامعه را جذب کنیم. شناسایی استعدادهای درونسازمانی نیز از دیگر اولویتهای حوزه منابع انسانی است.
مصطفی سالاری در آیین تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و مشاور مدیرعامل در امور برنامهریزی و پیگیری، بر اولویت خرید راهبردی حوزه درمان تأکید کرد.
وی معاونت درمان را در ساختار جدید، مغز متفکر خدمات درمانی در کل کشور دانست و درمان مستقیم تأمین اجتماعی را متعلق به این سازمان دانست که بابت آن به ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش خدمات رایگان ارائه میشود.
رویکردهای اقتصاد درمان، خرید و برنامهریزی راهبردی و استفاده حداکثری از حوزه فناوری دیجیتال نیز از دیگر موضوعات راهبردی مورد اشاره مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه است.
سالاری همچنین اقدامات مربوط به شایستهسالاری، نظام انتصابات و استعدادیابی درون و برونسازمانی را از اولویتهای مورد انتظار در حوزه منابع انسانی برشمرد.
سالاری همچنین با تاکید بر پیادهسازی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد افزود: با اجرای درست و علمی این مدل، میتوان ارزیابی و مواجهه بهتر و کاملتری نسبت به آن دسته از کارکنان که عملکرد و کیفیت بهتری دارند صورت داد و در نهایت بهرهوری و بازدهی سازمان را افزایش داد.
وی افزود: رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان سازمان جز وظایف مهم این معاونت است و در این مسیر باید با جدیت، دلسوزی کار کرد تا هم قدردان زحمات کارکنان باشیم و هم جایگاه آن دسته از کارکنان که عملکرد بهتری دارند تقویت و ارزش کارشان دیده شود.
سالاری با تقدیر از زحمات نعیمی در طول مدت سرپرستی، تاکید کرد: در ساختار پیشنهادی که در حال برنامهریزی است، اداره کل حقوقی به مرکز ارتقاء پیدا میکند که نشانگر اهمیت و حجم بالای کار این حوزه است.
وی افزود: حساسیت و اهمیت عملکرد این حوزه در ارتباط با دستگاههای بیرون سازمان و بخشیهای مختلف سازمانی، نیازمند ارتقای جایگاه و تغییراتی متناسب با وضعیت زمانی و تغییرات حوزههای مرتبط با امور حقوقی سازمان بوده است که انشاالله دکتر نعیمی در این حوزه نیز با جدیت پیگیری و تلاش خواهند کرد.
عمران نعیمی، سرپرست پیشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ترمیم پرداخت حقوق، فوقالعاده ویژه، پرکیس پزشکان و کارکنان مراکز درمانی، اقدامات حوزه تعرفه پرستاری، خرید خدمات اقامتی، اصلاح ساختار ستاد، آمادهسازی اصلاح ساختار شعب و حوزه درمان، ضوابط اضافهکار همکاران مراکز درمانی، استعدادیابی مربوط به طرحهای بیستگانه تحولی، شایستهسالاری و انتصابات، طرح جذب نخبگان و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دوره اخیر در حوزه منابع انسانی پیگیری و محقق شده است.
نعیمی افزود: در طول ۱۰ ماه سرپرستی این معاونت تلاش کردیم به دور از هیاهو و حاشیه، گرههای ایجاد شده در مسیر برخی اقدامات مرتبط به کارکنان را باز کنیم و وضعیت آنان را بهبود ببخشیم.
منابع انسانی تمامی دارایی و سرمایه سازمانها است
مهدی شکوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در جریان این مراسم گفت: منابع انسانی را میتوان تمام دارایی و سرمایه سازمانها دانست. نیروی انسانی کارآمد، کارآزموده و توانمند در جهت کیفیت خدمترسانی سازمان تلاش میکند.
وی افزود: موفقیت سازمانها به ایجاد تعهد، تعلق، انگیزه و ایجاد وفاداری سازمانی بستگی دارد؛ در این شرایط، نقش مدیریت منابع انسانی بیش از گذشته نمایان میشود. حفظ منابع انسانی و منافع سازمان را باید اساس اقدامات این حوزه دانست. سه طرح تحولی به طور مستقیم به حوزه منابع انسانی مرتبط است. ارتقاء و تشویق برای کارکنان با عملکرد برجسته و همچنین تقویت منزلت سازمانی را باید در ارتباط با نیروی انسانی مورد توجه داشت.
همچنین در ادامه این آیین، داریوش پناهیزاده به عنوان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و محمد اسماعیلزاده به عنوان مشاور مدیرعامل در امور برنامهریزی و پیگیری معرفی شدند.