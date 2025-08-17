فراخوان عمومی مشارکت در برنامه «تأمین مالی خرد» وزارت کار
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در نظر دارد اجرای برنامه «تأمین مالی خرد» را در استانهای مرزی کشور به مؤسسات و شرکتهای غیردولتی دارای تجربه واگذار کند.
به گزارش ایلنا، این برنامه با هدف توسعه اشتغال، توانمندسازی جوامع محلی و ارتقاء سطح معیشت آنان از طریق آموزش، ظرفیتسازی، توانمندسازی و بانک پذیری در قالب ایجاد گروههای خودیار/ صندوق های خرد محلی، به اجرا درمیآید و رویکردی است برای ارایه گسترهای از خدمات مالی به افراد کم درآمد و آسیب پذیر که به طور معمول به منابع بانکی و مؤسسات مالی رسمی دسترسی ندارند.
در اطلاعیه وزارت کار آمده است: «از کلیه فعالین حوزه تامین مالی خرد در کشور که سابقه فعالیت اجرایی را در این زمینه دارند، دعوت می شود در صورت پذیرش شرح خدمات (پیوست)، تقاضای خود را همراه با مستندات و سوابق اجرایی (شامل مشخصات موسسه/شرکت، معرفی مدل اجرایی، خلاصه سابقه فعالیت/عملکرد) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال واقع در طبقه هفتم (اتاق 711) خیابان آزادی، نبش بهبودی، ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
بدیهی است پس از تایید مستندات هر یک از متقاضیان مشارک کننده در اجرای این برنامه در کمیته ارزیابی، تفاهم لازم در چارچوب شرح خدمات مذکور، به عمل خواهد آمد».