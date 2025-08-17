بیکاری ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت فروآلیاژ ازنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در گفتگو با «ایلنا» از بیکاری ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری اندیشکار فروآلیاژ ازنا خبر داد و گفت: شرکت فروآلیاژ ازنا حدود ۶۰۰ کارگر دارد که از این تعداد ۱۵۰ نفر کارگرِ پیمانکاری هستند.

وی ادامه داد: در پی ناترازی برق و خاموش شدن کوره‌ها این شرکت قرارداد خود را با پیمانکار قطع و ۱۵۰ کارگر این مجموعه از کار بیکار شدند.

موسیوند گفت: ناترازیِ برق برابر با قطع معیشت کارگران است چراکه شرکت نمی‌تواند کار کند و تولید داشته باشد. پیشتر مسئولان قول داده بودند که ظرف دو هفته این ناترازی را پیگیری کنند، اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت کارفرما قرارداد با شرکت پیمانکار را لغوکرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: ناترازی باعث توقف فعالیت کارخانه‌ها می‌شود و با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان، باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.

