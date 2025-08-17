خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناترازی برق بازهم قربانی گرفت؛

بیکاری ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت فروآلیاژ ازنا

بیکاری ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شرکت فروآلیاژ ازنا
کد خبر : 1674374
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: در پی ناترازی برق و خاموش شدن کوره‌ها شرکت فروآلیاژ ازنا قرارداد خود را با پیمانکار قطع و ۱۵۰ کارگر این مجموعه از کار بیکار شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در گفتگو با «ایلنا» از بیکاری ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری اندیشکار فروآلیاژ ازنا خبر داد و گفت: شرکت فروآلیاژ ازنا حدود ۶۰۰ کارگر دارد که از این تعداد ۱۵۰ نفر کارگرِ پیمانکاری هستند. 

وی ادامه داد: در پی ناترازی برق و خاموش شدن کوره‌ها این شرکت قرارداد خود را با پیمانکار قطع و ۱۵۰ کارگر این مجموعه از کار بیکار شدند. 

موسیوند گفت: ناترازیِ برق برابر با قطع معیشت کارگران است چراکه شرکت نمی‌تواند کار کند و تولید داشته باشد. پیشتر مسئولان قول داده بودند که ظرف دو هفته این ناترازی را پیگیری کنند، اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت کارفرما قرارداد با شرکت پیمانکار را لغوکرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: ناترازی باعث توقف فعالیت کارخانه‌ها می‌شود و با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان، باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور