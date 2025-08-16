خبرگزاری کار ایران
مرگ راننده ۴۴ساله در حریق تانکر سوخت

کد خبر : 1674303
صبح امروز بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت، یک کارگر راننده جان باخت.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۳ و ۳۴ دقیقه صبح امروز (شنبه ۲۵ مرداد ماه) بر اثر واژگونی و حریق تانکر حمل سوخت در در کیلومتر ۵۰ آزادراه کاشان – قم، یک کارگر راننده حدودا ۴۴ساله جان خود را از دست داد.

سیدمصطفی محتشمیان (رئیس آتش‌نشانی کاشان)، گفت: این حادثه برای یک تریلی سوخت رسان زمانی رخ داد که پس از انحراف از مسیر اصلی، واژگون و راننده آن به علت اشتعال مواد سوختی خودرو، قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داد.

 

