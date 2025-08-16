در گفتوگو با ایلنا طرح شد؛
بیمه کارگران ساختمانی را به اجرای شیوهنامه موکول نکنید، امروز هم دیر است!
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: به تازگی شیوهنامهای برای حل مشکل کارگران ساختمانی تهیه شده که ما نگرانیم موکول کردن بیمه کارگران به اجرای این شیوه نامه زمان ببرد و کارگران از بیمه محروم بمانند.
داود کشوری، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، درباره مشکلات کارگران ساختمانی به خبرنگار ایلنا گفت: واقعیت این است که کارگران ساختمانی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. با وجود گرانی و تورم شدید، بیعدالتیها و بیتفاوتی مسئولان، کارگر نه رمقی برای ادامه دارد و نه امیدی به بهبود شرایط. بیمه ندارند و برای درمان مجبورند قرض بگیرند یا بین دارو و سیر کردن خانواده یکی را انتخاب کنند.
کشوری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، این مشکل حل نشده است گفت: ماده ۵ سالهاست که خاک میخورد و اجرا نمیشود چون ارادهای برای به کارگیری آن وجود ندارد. شاید چون سودی برای رانتخواران و بیمهفروشان ندارد یا چون کارگر صدایی ندارد، مسئولان آن را جدی نمیگیرند.
این فعال کارگری درمورد نقش مجلس و دولت گفت: متأسفانه فعلا شعارها بیشتر در حد حرف و رسانه است. در عمل، کارگران ساختمانی نادیده گرفته شدهاند. به جای اینکه مجلس به معیشت و امنیت شغلی کارگران اولویت بدهد، مشغول بازیهای سیاسی است. اگر قرار است کاری انجام ندهند، حداقل ادعای انقلابیگری نکنند.
کشوری در مورد راهکارها برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی گفت: اولین قدم، اجرای ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است. به تازگی شیوهنامهای برای حل مشکل کارگران ساختمانی تهیه شده که ما نگرانیم موکول کردن بیمه کارگران به اجرای این شیوه نامه زمان ببرد و کارگران از بیمه محروم بمانند. ما میگوییم برای تخصیص سهمیه بیمه، همین امروز هم دیر است و کارگران ساختمانی زیادی داریم که سالها بدون بیمه کار کردهاند. کارگرانی که از ۳۰ سال کار فقط ۱۰ سال سابقه بیمه دارند و یا کارگرانی که اصلا سابقه بیمه ندارند.
وی تاکید کرد: کارگران امنیت شغلی و بیمه میخواهند، نه وعدههای توخالی.