در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛

بیمه کارگران ساختمانی را به اجرای شیوه‌نامه موکول نکنید، امروز هم دیر است!

بیمه کارگران ساختمانی را به اجرای شیوه‌نامه موکول نکنید، امروز هم دیر است!
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: به تازگی شیوه‌نامه‌ای برای حل مشکل کارگران ساختمانی تهیه شده که ما نگرانیم موکول کردن بیمه کارگران به اجرای این شیوه نامه زمان ببرد و کارگران از بیمه محروم بمانند.

داود کشوری، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، درباره مشکلات کارگران ساختمانی به خبرنگار ایلنا گفت: واقعیت این است که کارگران ساختمانی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. با وجود گرانی و تورم شدید، بی‌عدالتی‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان، کارگر نه رمقی برای ادامه دارد و نه امیدی به بهبود شرایط. بیمه ندارند و برای درمان مجبورند قرض بگیرند یا بین دارو و سیر کردن خانواده یکی را انتخاب کنند.

کشوری در پاسخ به این سوال که چرا با  وجود ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، این مشکل حل نشده است گفت: ماده ۵ سال‌هاست که خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود چون اراده‌ای برای به کارگیری آن وجود ندارد. شاید چون سودی برای رانت‌خواران و بیمه‌فروشان ندارد یا چون کارگر صدایی ندارد، مسئولان آن را جدی نمی‌گیرند.

این فعال کارگری درمورد نقش مجلس و دولت گفت: متأسفانه فعلا شعارها بیشتر در حد حرف و رسانه است. در عمل، کارگران ساختمانی نادیده گرفته شده‌اند. به جای اینکه مجلس به معیشت و امنیت شغلی کارگران اولویت بدهد، مشغول بازی‌های سیاسی است. اگر قرار است کاری انجام ندهند، حداقل ادعای انقلابی‌گری نکنند.

کشوری در مورد راهکارها برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی گفت: اولین قدم، اجرای ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است. به تازگی شیوه‌نامه‌ای برای حل مشکل کارگران ساختمانی تهیه شده که ما نگرانیم موکول کردن بیمه کارگران به اجرای این شیوه نامه زمان ببرد و کارگران از بیمه محروم بمانند. ما می‌گوییم برای  تخصیص سهمیه بیمه، همین امروز هم دیر است و کارگران ساختمانی زیادی داریم که سالها بدون بیمه کار کرده‌اند. کارگرانی که از ۳۰ سال کار فقط ۱۰ سال سابقه بیمه دارند و یا کارگرانی که اصلا سابقه بیمه ندارند.

وی تاکید کرد: کارگران امنیت شغلی و بیمه می‌خواهند، نه وعده‌های توخالی.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
