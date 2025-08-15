باتوم و سرکوب، پاسخ دولت به کارگران پسماند هند؛
کارگران معترض به خصوصی سازی بازداشت شدند
واگذاری بخش مدیریت پسماند چند ایالت هندوستان، کارگران این کشور را به ویژه در برخی ایالات صنعتی و در عین حال محروم، به اعتصاب و تحصن کشانده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری نیوز مینت هند، کارگران بخش پسماند شهرداری منطقه چنای هند علیرغم سرکوب پلیس، در برابر خصوصیسازی مراکز درمانی توسط دولت، مقاومت می کنند.
به دنبال حکم دادگاه عالی ایالت چنای هند، پلیس جمعی از پرسنل شرکت دولتی مدیریت پسماند هند را در بیرون ساختمان فرمانداری این ایالت بازداشت کرد. این کارگران که با نظر شورای اداری شرکت مدیریت پسماند برای برونسپاری خدمات و خصوصی سازی مخالف بودند، در پاسخ به اعتراض خود از پلیس باتوم دریافت کردند.
با وجود سرکوب پلیس، این کارکنان همچنان در اعتراض خود به تصمیم دولت برای خصوصیسازی مدیریت پسماند ثابت قدم هستند و قول دادهاند که تا زمان لغو این اقدام، به اعتراض خود ادامه دهند.
جداسازی و بازیافت پسماند، صنعتی پر سود در سراسر هندوستان و به ویژه ایالاتی مثل چنای محسوب میشود که درحال خصوصی سازی است.
بعد از ظهر پنج شنبه، پلیس به تظاهرات بیرون ساختمان ریپون، جایی که کارگران چند روز در آنجا تجمع کرده بودند، حمله کرد. نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از آنها دستگیر و به مراکز نگهداری در سراسر ایالت منتقل شدند. معترضان ادعا کردند که مورد حمله فیزیکی شدید قرار گرفتهاند و تلفنهایشان ضبط و گاه در حین بازداشت شکسته شده است.
این سرکوب پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی مدرس دستور داد اعتراض به دلیل ایجاد مزاحمت برای عموم به دلیل ترافیک، به مکان تعیینشدهای منتقل شود.
بالاجی، یک کارگر بخش پسماند بهداشتی میگوید: «آنها هنگام سوار کردن ما به اتوبوسها، به ما ضربات سختی زدند. دستانم ورم کرد و نیاز به درمان داشت اما از هیچ امکان درمانی بهره نمیبریم. ما تا زمانی که خواستههایمان برآورده نشود، به اعتراض ادامه خواهیم داد.»
این اعتراض کارگران توسط چندین اتحادیه کارگری، از جمله شورای مرکزی اتحادیههای کارگری سراسر هند (AICCTU)، کنگره اتحادیههای کارگری رادیکال (LTUC)، اتحادیه کارگران ترقیخواه (LPU) و جنبش ملی کارگری (Uzhaipor Urimai Iyakkam) حمایت شده و بیانیههایی به نفع آنها در سراسر هندوستان صادر شده است.
با این حال، معترضان میگویند که اقدامات جدید دولت کافی نیست. یک کارگر معترض در بخش بهداشت گفت: «اعلام اقدامات رفاهی برای ما کافی نیست.آنها فکر میکنند که ما به خاطر این اعلامیهها به سر کار باز خواهیم گشت.»