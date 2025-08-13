به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی ضمن گرامیداشت این روز، بر اهمیت و جایگاه بنیادین تشکل‌ها در پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأکید می‌نماید.

تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای هر ملت محسوب می‌شوند و حضور فعال و سازنده مردم در قالب این نهادها، تضمین‌کننده تقویت همبستگی ملی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش توانمندی‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که هر جامعه‌ای که از ظرفیت تشکل‌های منسجم و مشارکت گسترده مردمی برخوردار باشد، در مسیر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی گام‌های استوارتر و موفق‌تری برمی‌دارد.

در این میان، کارگران شریف کشور به عنوان بخش عظیم و پرتلاش جامعه، همواره در صف مقدم تشکل‌یابی و مشارکت‌های اجتماعی قرار داشته‌اند. حضور فعال آنان در اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و شوراهای کارگری، نه تنها به ارتقای سطح معیشت و حقوق صنفی کارگران کمک کرده، بلکه نقش مهمی در تحکیم بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا نموده است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از آزادی و تقویت تشکل‌ها، همه کارگران و اقشار مختلف مردم را به مشارکت آگاهانه، مسئولانه و فعال در عرصه‌های اجتماعی دعوت می‌کند و امیدوار است با گسترش فرهنگ تعاون، همیاری و همبستگی، ایران عزیزمان به الگویی درخشان از جامعه‌ای توانمند، پویا و سازنده تبدیل گردد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

