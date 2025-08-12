توضیحاتی درباره پرداخت معوقات و فوقالعاده خاص پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت مطالبات پرستاران و همچنان فوقالعاده خاص برای کارکنان نظام سلامت توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، عباس عبادی در گفتگویی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اظهار کرد: میزان معوقات پرستاران نسبت به چند ماه گذشته افزایش یافته؛ متوسط معوقه دانشگاههای علومپزشکی کشور در زمینهکارانه پرستاران حدود ۷ ماه است و میزان معوقه اضافهکار پرستاران نیز کمتر از ۳ ماه است. شتاب دولت در ارتباط با پرداخت معوقات پرستاران نسبت به روزهای نخست دولت کاهش یافته است.
وی درباره تخصیص اعتبار ۸۵هزار میلیارد تومانی (۸۵ همت) به وزارت بهداشت در قالب اوراق بهادار توضیح داد: مجلس شورای اسلامی، اعتبار ۸۵ همتی را به منظور پرداخت مطالبات نیروی انسانی نظام سلامت و مطالبات حوزه غذا و دارو به وزارت بهداشت تخصیص داده است. با توجه به نیمهتعطیل بودن سازمان بورس و اوراق بهادار، فروش اوراق بهادار تخصیص یافته با تاخیر مواجه شده و پیشبینی میکنیم که این فروش این اوراق طی یک تا دو هفته آینده عملیاتی شود.
عبادی درباره اعتبار مطلوب مدنظر معاونت پرستاری برای پرداخت مطالبات پرستاران، توضیح داد: مبلغی در قالب اعتبار در اختیار معاونت پرستاری به منظور پرداخت مطالبات پرستاران قرار نمیگیرد؛ بلکه این اعتبار برای پرداخت مطالبات تمام گروههای شاغل نظام سلامت یعنی پرشکان، پیراپزشکان و پرستاران است. بخشی از اعتبار تخصیصیافته به صورت تجمیعی برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته میشود. اگر فروش اوراق بهادار عملیاتی شود، پرداخت مطالبات به سرعت انجام میشود.
وی درباره آخرین وضعیت فوقالعاده خاص پرستاران توضیح داد: پرداخت فوقالعاده خاص فقط مختص پرستاران نیست؛ بلکه موضوع «فوقالعاده خاص برای کارکنان نظام سلامت» برای تمام گروههای شاغل در نظام سلامت است. اگرچه مجلس شورای اسلامی «فوقالعاده خاص پرسنل نظام سلامت» را تصویب کرده اما اعتباری برای آن در نظر نگرفتهاند. پیشبینی میکنیم که اعتبار این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.