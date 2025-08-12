در آیین تمدید تفاهمنامه همکاری مطرح شد:
تخفیف ۵۰ درصدی تعرفههای آموزش فنی و حرفهای ویژه مشمولین بنیاد شهید
تفاهمنامه همکاری سازمان آموزش فنیوحرفهای و بنیاد شهید و امور ایثارگران با رویکرد ارتقای توانمندی و افزایش سطح مهارت مشمولین مبتنی بر آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیاز بازارکار و بهرهمندی مستمر از ظرفیتهای متقابل سازمانی، به مدت سه سال تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، بررسی نتایج نیازسنجی آموزشی انجام شده، تدوین و بازنگری استانداردهای شغل و شایستگی و اجرای دورههای آموزشی مورد نیاز در مراکز دولتی و غیردولتی، ارائه لیست دورههای آموزشی، مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی ایثارگران و برگزاری دورههای خاص (سفارش محور) از تعهدات سازمان آموزش فنیوحرفهای در این تفاهمنامه است.
نیازسنجی مهارتی مشمولین موضوع تفاهمنامه، صدور معرفینامه بر اساس نیازهای آموزشی، نظارت بر حسن اجرای دورههای آموزشی، پرداخت کمکهزینه آموزشی به معرفیشدگان مهارتآموخته تا سقف سرانه تعیین شده، معرفی افراد دارای صلاحیت در قالب مربی برونسازمانی و هماهنگی و همکاری با سازمان، جهت برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی مهارت را بنیاد شهید و امور ایثارگران برعهده گرفته است.
تخفیف ۵۰ درصدی تعرفههای آموزشی ویژه مشمولین بنیاد
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اعلام تخفیف ۵۰ درصدی تعرفههای آموزشی این سازمان، ویژه مشمولین معرفیشده از سوی بنیاد، گفت: خدماتی که به این قشر از جامعه مخاطب و برجسته در کشور که نماد حفظ امنیت و حفظ شرافت، میهندوستی و ملیگرایی در کشور عزیزمان میباشند، بسیار ارزشمند است.
«غلامحسین محمدی»، تقاضامحوری و مشارکتجویی را رویکرد جدید این سازمان برشمرد و افزود: آموزشهای فنیوحرفهای به سمت و سویی پیش میرود که افراد پس از کسب مهارت در مسیر شغلیشان قرار گیرند، یعنی تناسب بین شغل و شاغل، ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار از هر دو نفر کارجو، یک نفر با فقر و یا کسری مهارتی، روبروست، گفت: از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷، نیازمند افزایش مهارت و آموزش میباشند و ارتقای مهارت در جهت پایداری شغل به طور عمده از نظام شایستگی بیرون میآید که مبتنی بر سواد فناوری، تحلیل داده، هوش مصنوعی و… است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۷۰۰ مرکز دولتی و بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه آزاد را از ظرفیتهای آموزشی این سازمان برشمرد و بیان داشت: توسعه این زیرساختهای آموزشی در سازمان به برکت انقلاب اسلامی است و در منطقه منا چنین اکوسیستم آموزش مهارتی وجود ندارد و سالانه بیش از یکونیم میلیون نفر آموزشهای مهارتی را در ۱۹ گروه هدف، کسب میکنند و در تلاش هستیم تا زیرساختهای آموزشی فناوریهای نوین متناسب با نیازبازار را جبران کنیم.
وی آموزش را یک مسئله فرابخشی و مشترک در بین تمامی نهادها عنوان کرد و افزود: سازمان آموزش فنیوحرفهای با اجرای طرح وفاق برای ایران ماهر، فرصت بینظیری برای توسعه زیرساختهای آموزشی و تجهیز و نوسازی مراکز آموزشی با کمترین هزینه، فراهم شده است.
محمدی، خاطرنشان ساخت: «طرح مهتا» یا مهارتآموزی نیروهای مسلح از مهارت تا اشتغال با همت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، قرارگاه مهارتآموزی و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور شکل گرفته است که در آن، ۱۵۰ هزار نفر سربازی که در نیروهای مسلح آموزش میبینند، توسط بنگاههای اقتصادی، اشتغال پیدا میکنند و میتوانیم این طرح را با بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا کنیم.
عبور از سد تحریمها و تهدیدات و تبدیل آن به فرصت در کشور
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از کسب آموزشهای مهارتی بیش از هشت هزار نفر در تفاهمنامه پیشین، کسب آموزشهای مهارتی و توانمندسازی منابع انسانی را مانع از انباشت فارغالتحصیلان بیکار دانست و تصریح کرد: باید مهارتآموزی از سنین پایین هم در حوزه مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، توسعه یابد.
«فریده اولاد قباد» با اشاره به سخنان شهید باقری در خصوص توسعه آموزشهای مهارتی و همچنین جانفشانی و ایثار شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه که برای امنیت کشور داشتند، گفت: آنها تأکید بر کسب مهارتهای شغلی و فنی و مهارتهای اساسی زندگی داشتهاند و این بسیار ارزشمند و قطعاً راه و سبک زندگی این شهدای بزرگ است ما توانستیم از سد تحریمها و تهدیدات عبور کرده و آنها را به فرصت تبدیل کنیم که باید الگوی همه جامعه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه با هدف توانمندسازی و ارایهی آموزشهای مهارتی و فنی به مشمولین متناسب با نیاز بازار کار از طریق پذیرش جامعه هدف بنیاد در دورههای کوتاهمدت و بلند مدت آموزشی در مراکز دولتی و غیردولتی (آموزشگاههای آزاد) سازمان با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار و مولد به امضای «غلامحسین محمدی» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنیوحرفهای و «فریده اولاد قباد» معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، رسید.