نامه اعتراضی کادر درمان بیمارستان نفت:
در بحرانها در میدان بودیم اما حقوق نگرفتهایم
کادر درمان بیمارستان نفت نسبت به واریز نشدن حقوق اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کادر درمان و پزشکان بزرگترین مرکز درمانی و بیمارستان مرکزی وزارت نفت با ارسال نامه ای به ریاست بیمارستان اعتراض خود را به عدم واریز حقوق اعلام کردند.
کادر درمان بیمارستان نفت اعلام کردند روا نیست که با وجود حضور در بحرانها و سختترین شرایط، بعد از گذشت بیش از دو ماه هنوز نسبت به پرداخت حقوقشان اقدامی نشده است؛ آنها از مدیریت بیمارستان درخواست رسیدگی کردند.
پیش از این، روابط عمومی بیمارستان نفت در پاسخ به ایلنا، اعلام کرد فقط پرداخت یک مبلغ رفاهی به تاخیر افتاده است