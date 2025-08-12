خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامه اعتراضی کادر درمان بیمارستان نفت:

در بحران‌ها در میدان بودیم اما حقوق نگرفته‌ایم

در بحران‌ها در میدان بودیم اما حقوق نگرفته‌ایم
کد خبر : 1672814
لینک کوتاه کپی شد.

کادر درمان بیمارستان نفت نسبت به واریز نشدن حقوق اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کادر درمان و پزشکان بزرگترین مرکز درمانی و بیمارستان مرکزی وزارت نفت با ارسال نامه ای به ریاست بیمارستان اعتراض خود را به عدم واریز حقوق اعلام کردند.

کادر درمان بیمارستان نفت اعلام کردند روا نیست که با وجود حضور در بحران‌ها و سخت‌ترین شرایط، بعد از گذشت بیش از دو ماه هنوز نسبت به پرداخت حقوقشان اقدامی نشده است؛ آن‌ها از مدیریت بیمارستان درخواست رسیدگی کردند.

پیش از این، روابط عمومی بیمارستان نفت در پاسخ به ایلنا، اعلام کرد فقط پرداخت یک مبلغ رفاهی به تاخیر افتاده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور