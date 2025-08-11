خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل خانه کارگر:

صندوق تامین اجتماعی توان پس انداز ندارد/ صدای بازنشستگان شنیده شود

صندوق تامین اجتماعی توان پس انداز ندارد/ صدای بازنشستگان شنیده شود
کد خبر : 1672645
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا محجوب گفت: از سال ۱۳۸۲ صندوق تأمین اجتماعی توان پس انداز ندارد. الان شرایط به نحوی شده که گویی ما کارگران و بازنشستگان بدهکاریم و مدیران و کارفرمایان طلب‌کارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز گردهمایی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت روز خبرنگار در محل دفتر مرکزی خانه کارگر با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان و اصحاب رسانه در حوزه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اهمیت روز خبرنگار، گفت: همه ما باید خبرنگار باشیم و ما در خانه کارگر می‌توانیم این حرفه را به متقاضیان آموزش دهیم.

وی افزود: صدای بازنشستگان باید بلند باشد و انعکاس آن باید در رسانه‌ها شنیده شود.

محجوب با اشاره به مشکلات بازنشستگان و تامین اجتماعی اضافه کرد: از سال ۱۳۸۲ صندوق تأمین اجتماعی توان پس انداز ندارد. الان شرایط به نحوی شده که گویی ما کارگران و بازنشستگان بدهکاریم و مدیران و کارفرمایان طلب‌کارند. همه بدهکاران شامل دولت و کارفرمایان باید پاسخگو باشند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: مهم‌ترین آسیب صندوق تامین اجتماعی از تورم است. تورم ارزش منابع ما را از بین برده است. ما تاکید کردیم محاسبات اکچوئری باید مبنای حفظ صندوق تامین اجتماعی باشد. ما پیشنهاد دادیم از بودجه نفتی تامین اجتماعی و مطالبات آن حمایت شود که مخالفت کردند. دولت امروز باید وارد مذاکره با ما شود و اثر تورم بر تأمین اجتماعی مشخص شود تا به بحران بر نخوریم. تا امروز هم هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده است. حرف ما این است که ماخذ محاسبات اکچوئری باید نرخ تورم باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور