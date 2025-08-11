لزوم بازگشت بانک رفاه/ مطالبات فروردین بازنشستگان را بپردازید

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز گردهمایی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت روز خبرنگار در محل دفتر مرکزی خانه کارگر با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان و اصحاب رسانه در حوزه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران ما در کشور عمدتا قلم به مزد نیستند و به ویژه خبرنگاران حوزه کار و تامین اجتماعی در رسانه‌هایی چون روزنامه کار و کارگر و ایلنا و دسترنج، برای احقاق حق مظلومان تلاش می‌کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی قلم زدن در راستای حقوق محرومان دشوار است. امروز فرصتی برای قدردانی از آنان است. ما در ایام جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی دیدیم که خبرنگاران در جهت وحدت ملی تلاش کردند و این درحالی بود که بعضی از آنها بابت فعالیت خود حبس کشیده بودند. این‌ها بودند که عملیات روانی دشمن را خنثی کردند.

صادقی ادامه داد: ما بازنشستگان و کارگران اثرات کار خبرنگاران و رسانه‌های عدالتجو‌ را دیدیم و می‌دانیم صدای ما بی صدایان بودند. ما کسانی را خبرنگار می‌دانیم که قلم آن‌ها پاسدار آزادی حقیقی و حامی حرکت قلم بوده و در خدمت سرافرازی کشور و فقرا و ضعفا است.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت شکننده اقتصادی کشور گفت: ما از کلیت سازمان تامین اجتماعی دفاع می‌کنیم اما نمی‌توانیم نظاره‌گر اضمحلال تامین اجتماعی باشیم. مطالبات ما از دولت، مجلس و تامین اجتماعی ادامه دارد. بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی تعلق دارد و اگر ما محکم ایستاده بودیم مثل بانک سپه و مسکن و توسعه تعاون پابرجا مانده بود.

او تصریح کرد: امروز نیز باید تلاش کنیم این بانک به دامان تامین اجتماعی برگردد. واگذاری بانک رفاه باعث شده پرداخت حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه به انتهای ماه منتقل شود. مدیرعامل وقت سازمان باید در این زمینه پاسخگو می‌شد. امروز نیز وقت گرفتیم تا خدمت رئیس مجلس آقای قالیباف برسیم و با توضیح موضوع طرح دو‌فوریتی برای بازگشت بانک رفاه کلید بخورد. حرف ما این است که نمی‌توانید پشتوانه بانک رفاه را از ما بگیرید و به خاطر جنگ اخیر سه ماه بدهی بیمه کارفرمایان را موقتا ببخشید زیرا همه واحدها آسیب ندیدند. ما انتظار داریم تریبون داران و خبرنگاران در این زمینه هشدار لازم را به همگان بدهند.

صادقی گفت: تامین اجتماعی باید پویا عمل کرده و نیروی کار غیر رسمی، پلتفرم‌ها و کسب و کارهای جدید و حتی اتباعی که از امکانات کشور استفاده می‌کنند ولی حق بیمه نمی‌دهند، بیمه کند. این منوط به تغییر نگرش‌های مسئولان کشور است. امروز، هم مطالبات معوقه فروردین ما بازنشستگان باید پرداخت شود و هم راهبرد درمان بازنشستگان که وضع بدی دارد، اصلاح‌ شود.

انتهای پیام/