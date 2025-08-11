حسین عیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تعداد نیروهای پیمانکاری فضای سبز شهرداری تبریز را حدود دو هزارو ۸۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش و نیز عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است.

این فعال کارگری با انتقاد از تبعیض نهادینه در پرداخت حقوق و مزایا به کارگران شرکتی فضای سبز شهرداری تبریز، افزود: فاصله حقوق بین کارگران قراردادی با پیمانکاری حدودا ۱۵ میلیون تومان است؛ حقوق نیروهای پیمانکاری به هیچ وجه کفاف معیشت خانواده را نمی‌دهد.

این کارگر با بیان اینکه کارگران فضای سبز مجبورند حتی در روزهای تعطیل کار کنند بی‌آنکه از مزایای تعطیل‌کاری بهره‌مند شوند در ادامه مدعی شد: با توجه به اینکه مبلغی به کارگران شهرداری تبریز بابت تعطیلات مصوب دولتی در ایام‌های آلودگی هوا، ناترازی انرژی، ایام ۱۲روزه جنگ و حتی ایام کرونا تعلق گرفته، انتظار داشتیم این مبالغ بدون تبعیض به کارگران فضای سبز نیز پرداخت می‌شد.

او با اشاره به درآمد پایین کارگران پیمانکاری فضای سبز به نسبت سایر کارگران افزود: پاداش‌هایی که در طول سال با عناوین مختلف به کارمندان و کارگران شهرداری اختصاص پیدا می‌کند، در بیشتر موارد به کارگران پیمانکاری فضای سبز تعلق نمی‌یابد.

عیدی با بیان اینکه چرا نیروهای فضای سبز باید از حداقل‌های مزدی محروم باشند؛ افزود: پیمانکاران که حق و حقوق ما را به جیب می‌زند، دقیقاً هیچ نقشی در کار ندارند و حذف آن‌ها می‌تواند به نفع کارگران باشد.

به گفته وی، دستمزدهای پایین و فقدان امنیت شغلی و معیشتی نیز از جمله نگرانی‌های کارگران شرکتی فضای سبز شهرداری تبریز است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که کارگران از برخی مزایای قانونی، مناسبتی و رفاهی که همکاران قرار داد مستقیم دریافت می‌کنند محروم هستند.

او با بیان اینکه چندین سال است کارگران شرکتی فضای سبز پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستند، در ادامه درباره ایمنی کارگران افزود: کارگران از لحاظ ایمنی در مضیقه‌اند و خودشان هم نمی‌توانند لباس و کفش ایمنی تهیه کنند. شرکت پیمانکاری نیز هم این معضل را به‌صورت جدی پیگیری نمی‌کند و به بهانه‌های مختلف از تهیه لباس و کفش و دستکش ایمنی برای کارگران سر باز می‌زند.

انتهای پیام/