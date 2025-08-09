خانه



حوادث کار ۱۸ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۴:۲۴

پیکر «محمود شهمرادی» تشییع شد/ دومین شهید محیط‌بانی گلستان در سال جاری

پیکر محیط بان کشته شده در حادثه پارک ملی گلستان، روز جمعه (۱۷ مرداد ماه) در شهرستان مینو دشت استان گلستان تشییع و به خاک سپرده شد.