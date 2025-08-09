خبرگزاری کار ایران
پیکر «محمود شهمرادی» تشییع شد/ دومین شهید محیط‌بانی گلستان در سال جاری

پیکر محیط بان کشته شده در حادثه پارک ملی گلستان، روز جمعه (۱۷ مرداد ماه) در شهرستان مینو دشت استان گلستان تشییع و به خاک سپرده شد.

منابع کارگری ایلنا در استان گلستان، از برگزاری مراسم تشییع و خاک سپاری «محمود شهمرادی»، محیط بان کشته شده حادثه  پارک ملی گلستان در درگیری مسلحانه با شکارچیان متخلف خبر دادند.

برپایه این اطلاعات، این مراسم روز جمعه (۱۷ مرداد ماه) درروستای »الفجر» از توابع بخش مرکزی شهرستان مینودشت برگزار شده است. 

پیش از این اعلام شده بود که مرحوم شهمرادی بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه دردرگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده پارک ملی گلستان مورد اصابت گلوله مستقیم یکی از شکارچیان مُتخلف قرار گرفت و در همان لحظه به شهادت رسید. 

گفته می‌شود مرحوم «محمود شهمرادی»، دومین شهید پارک ملی گلستان پس از شهید «کاظم (یاسر) مصدق» در سال جاری است که به دست شکارچیان غیرمجاز و با شلیک مستقیم گلوله جان باخته است.

 

