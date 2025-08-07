پیام تبریک رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت روز خبرنگار
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریکی صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
نون وَ اَلْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ
خداوند سوگند خود را بر تعهد و قلم و آنچه خواهد نوشت که پایه بر بنیاد راستی و درستی و بیطرفی و شجاعت باشد، استمرار داد.
همزمان با فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصت مغتنمی است تا از تلاشها و فداکاریهای بیوقفه طلایهداران جبهه آگاهی در ایام جنگ رسانهای یعنی خبرنگاران، تصویربرداران، تحلیلگران و فعالان رسانهای تقدیر شود؛ بهویژه آنان که در خط مقدم روایت حقیقت، با سلاح قلم و دوربین، حماسه ساز ایام دشوار ملت شدند.
در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، این خبرنگاران و اصحاب رسانه بودند که با روحیهای جهادی، وظیفه سنگین اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مسئولانه را بر عهده گرفتند. آنان در میدان پرمخاطره نبرد روایتها، نهتنها سکوت نکردند، بلکه با حضور میدانی، تحلیلهای راهبردی و انعکاس لحظهبهلحظه واقعیتها، نقشی بیبدیل در خنثیسازی عملیات روانی دشمنان ایفا کردند. خبرنگارانی که در بحبوحه جنگ، صدای مظلومان، روایتگر مقاومت ملت و افشاگر جنایات صهیونیسم بینالملل شدند، سزاوار بالاترین درجات افتخار ملیاند.
روز خبرنگار، صرفاً یک تقویم نیست؛ یادآور مأموریتی مقدس است. مأموریتی که در آن، راستگویی، شجاعت و پایبندی به حقیقت، همچون خون در رگهای رسانههای متعهد جریان دارد. شجاعت یکی از مهم ترین ویژگی هایی بود که در ایام جنگ در اصحاب رسانه و خبرنگاران، آشکارا دیده می شد. خبرنگار شجاع، کسی است که در میانه بحرانها، حقیقت را فریاد میزند؛ کسی که در تاریکی، شمع روشنی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، به نیرویی آگاه، متعهد و مسئولیتپذیر در عرصه رسانه نیاز داریم.
خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه کارگری و بازنشستگی نیز می توانند همانند دیگر حوزه ها، مؤثر عمل کنند. از منظر فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی، روز خبرنگار روزی است برای پاسداشت قلمهای آزاد. نه آزادی از نوع دروغین. نه آنچه که طرفداران سرمایه داری آن را تبلیغ میکنند و با آن فقرا و کارگران را به مسلخ لفاظیها و بیمحتواییها وارد کرده و وقتی آنها کف دستهایشان را نگاه میکنند چیزی نمیبینند. خبرنگاری که ما روزش را گرامی میداریم و از او قدردانی و سپاسگزاری میکنیم نمیتواند قلم به مُزد باشد! بلکه برای مردم و آن هم محرومین خصوصاً کارگران مظلوم مینویسد و خواهد نوشت و این همان قلمی است که خداوند آن را سرآغاز سوره قلم ساخته و ما را بدان سو فراخوانده است.
ضمن تبریک روز خبرنگار به همه طلایه داران راه قلم و فعالان حوزه خبر در کشور، خبرنگاران، عکاسان و خانواده بزرگ مطبوعات، از توجه و اهتمام ویژه اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اطلاعرسانی ها خصوصاً انعکاس اخبار و وقایع کارگری و حمایت از حق و حقوق این قشر بزرگ و همچنین اخبار حوزه جنگ، امنیت، بینالملل و دفاع مقدس که با تعهد انقلابی و نگاه مسئولانه، روشنگری را جایگزین فریب رسانهای کردند، تشکر و قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم."