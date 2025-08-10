در گفتوگو با ایلنا طرح شد؛
هزاران خانواده کارگری در انتظار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
یک فعال کارگری گفت: یکی از مهمترین موارد اعتراض کارگران پیمانکاری به دستمزد پایین است؛ آنها حتی بیشتر از کارگران رسمی کار میکنند اما حقوقی که دریافت میکنند بسیار پایینتر از کارگران رسمی یا قرارداد مستقیم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس خانمحمدی، فعال صنفی کارگران شرکتی چوار ایلام، درباره وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی گفت: نیروهای شرکتی سالهاست که نقش بسیار مهم و کلیدی در پیشبرد امور کشور ایفا میکنند اما متأسفانه همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. آنها با تجربه و سابقه کاری طولانی، بخش اعظم خدمات دولتی را انجام میدهند ولی از ابتداییترین حقوق شغلی مانند امنیت شغلی، بیمه و مزایای قانونی محروم هستند. این وضعیت نهتنها برای خودشان بلکه برای نظام اداری کشور نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.
این فعال کارگری گفت: یکی از مهمترین موارد اعتراض این کارگران به دستمزد و مزایای پایین است. آنها حتی بیشتر از کارگران رسمی کار میکنند اما حقوقی که دریافت میکنند بسیار پایینتر از کارگران رسمی یا قرارداد مستقیم است.
وی در رابطه با تعویق چندساله در تصویبِ طرح تبدیل وضعیت این نیروها گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرحی است که در دوره پیشین مجلس به تصویب رسید و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان آن را طرحی منطقی و عادلانه میدانند. این طرح اگر به درستی تصویب شود، میتواند بسیاری از مشکلات این نیروها را حل کند و نظام اداری را به سمت بهرهوری و عدالت بیشتر سوق دهد.
وی افزود: متأسفانه، به دلیل مقاومتهایی که در دولت قبل از سوی برخی نهادها مانند سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع باعث شده که هزاران خانواده همچنان در انتظار و بلاتکلیفی باشند.
خانمحمدی گفت: به نظر میرسد مجلس و دولت فعلی با جدیت بیشتری دنبال اجرای این طرح است. نمایندگان مجلس میگویند بر اصول عدالت استخدامی تأکید دارند و میخواهند تبعیضهای ساختاری در نظام اداری را از بین ببرند. امیدواریم این حرفها مانند گذشته صرفاً شعار و وعده نباشد و طرح در نهایت تصویب و نتیجهی درستی از آن حاصل شود و نیروهای شرکتی به حقوق قانونیشان دست یابند.
خانمحمدی گفت: دیگر وقت وعدهها و مصاحبههای بیثمر گذشته است. هزاران خانواده نیروهای شرکتی چشمانتظار تصمیمی روشن و قاطع هستند. اجرای طرح تبدیل وضعیت نه فقط احقاق حق نیروی کار پیمانکاری است، بلکه گامی مهم در اصلاح ساختار اداری و ارتقای بهرهوری کشور محسوب میشود.