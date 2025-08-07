خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کارگران رسمی نفت چه می‌خواهند؟

کارگران رسمی نفت چه می‌خواهند؟
کارگران رسمی نفت مدتی است که در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود معترض هستند. مطالبات آنها چیست؟

به گزارش خبرنگار  ایلنا،   کارگران رسمی نفت و گاز مدتی است که در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود معترض هستند.  اما مطالبات  این کارگران چیست؟ 

خواسته های  کارکنان رسمی نفت در چند بند اصلی خلاصه می شود:

۱. حذف ایتم کسر بابت سقف حقوق  و  احترام به کارت حقوق مکتسبه پرسنل رسمی و جلوگیری از کسر فوق العاده های قانونی پرداختی دولت طی سنوات گذشته.

۲. ترمیم کف حقوق با توجه به شرایط تورم و گرانی و رسیدگی به حقوق مهندسان جوان که عمدتا از نخبگان کشور و پتانسیل آینده صنعت نفت هستند.

۳.جداشدن از قوانین خدمات کشوری و اجرای کامل ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت.

۴.حذف سقف پاداش بازنشستگی و محاسبه سنوات بالای ۳۰ سال در صنعت نفت.

۵.پرداخت معوقات ماده ۱۰ که در حساب مسکن بلوکه شده است.

 

