به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران رسمی نفت و گاز مدتی است که در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود معترض هستند. اما مطالبات این کارگران چیست؟

خواسته های کارکنان رسمی نفت در چند بند اصلی خلاصه می شود:

۱. حذف ایتم کسر بابت سقف حقوق و احترام به کارت حقوق مکتسبه پرسنل رسمی و جلوگیری از کسر فوق العاده های قانونی پرداختی دولت طی سنوات گذشته.

۲. ترمیم کف حقوق با توجه به شرایط تورم و گرانی و رسیدگی به حقوق مهندسان جوان که عمدتا از نخبگان کشور و پتانسیل آینده صنعت نفت هستند.

۳.جداشدن از قوانین خدمات کشوری و اجرای کامل ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت.

۴.حذف سقف پاداش بازنشستگی و محاسبه سنوات بالای ۳۰ سال در صنعت نفت.

۵.پرداخت معوقات ماده ۱۰ که در حساب مسکن بلوکه شده است.

