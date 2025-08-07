کارگران رسمی نفت چه میخواهند؟
کارگران رسمی نفت مدتی است که در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود معترض هستند. مطالبات آنها چیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران رسمی نفت و گاز مدتی است که در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود معترض هستند. اما مطالبات این کارگران چیست؟
خواسته های کارکنان رسمی نفت در چند بند اصلی خلاصه می شود:
۱. حذف ایتم کسر بابت سقف حقوق و احترام به کارت حقوق مکتسبه پرسنل رسمی و جلوگیری از کسر فوق العاده های قانونی پرداختی دولت طی سنوات گذشته.
۲. ترمیم کف حقوق با توجه به شرایط تورم و گرانی و رسیدگی به حقوق مهندسان جوان که عمدتا از نخبگان کشور و پتانسیل آینده صنعت نفت هستند.
۳.جداشدن از قوانین خدمات کشوری و اجرای کامل ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت.
۴.حذف سقف پاداش بازنشستگی و محاسبه سنوات بالای ۳۰ سال در صنعت نفت.
۵.پرداخت معوقات ماده ۱۰ که در حساب مسکن بلوکه شده است.