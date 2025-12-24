خبرگزاری کار ایران
آسفالت و بهسازی محور سوادجان–هوره شهرستان سامان به بهره برداری رسید

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از اتمام عملیات آسفالت و بهره‌برداری از مسیر سوادجان–هوره خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید ربیعی اظهار کرد: مسیر ۱۲۰۰ متری محور سوادجان–هوره به‌صورت کامل آسفالت شده و درحال حاضر زیر بار ترافیک قرار دارد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه افزود: عرض آسفالت اجرا شده در این محور ۹.۸ متر است و برای اجرای آن در مجموع ۱۷۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است.

ربیعی ادامه داد: در جریان اجرای این پروژه، ۲۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شد که به‌طور کامل از جنس سنگ بوده و عملیات اجرایی آن با استفاده از پیکور صورت گرفته است. همچنین حجم بتن‌ریزی انجام‌شده در این محور ۹۵۰ متر مکعب بوده است.

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس صورتجلسه فرمانداری سامان، مقرر شده است عملیات خط‌کشی، نصب تابلوها و علائم ایمنی این محور توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی و روانی تردد، ارتقای سطح خدمات زیرساختی و در جهت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم شریف حاشیه زاینده‌رود که پیگیر تکمیل این قسمت بوده، خواهد داشت.

