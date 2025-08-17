۲۲۳ قلم کالای فاقد استاندارد در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: این کالاها در بازرسی‌های مستمر از مراکز عرضه و فروش استان کشف شده‌اند.

وی سبزی‌خردکن، ماست، کرسی برقی، گلاب، دوغ، ترشی سیر، تیغه برف‌پاک‌کن و ... را از جمله کالاهای شناسایی شده عنوان نمود.

همت‌زاده با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای اجباری، گفت: تولیدکنندگان موظفند علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی آن را همراه با مشخصات کامل کالا درج کنند؛ در غیر این‌صورت، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده کالاهای غیراستاندارد، از طریق سامانه پیامکی 10001517 (ارسال کد ۱۰ رقمی استاندارد)، سامانه مردمی 1517.inso.gov.ir و تماس با شماره 1517تخلفات را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

این مقام مسئول در پایان نظارت مستمر بر تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری را از اولویت‌های اداره کل استاندارد استان عنوان کرد.

انتهای پیام/