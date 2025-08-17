خبرگزاری کار ایران
۲۲۳ قلم کالای فاقد استاندارد در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۲۲۳ قلم کالای فاقد استاندارد در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از شناسایی و جمع‌آوری ۲۲۳ قلم کالای فاقد علامت استاندارد در سه‌ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سینوش همت‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: این کالاها در بازرسی‌های مستمر از مراکز عرضه و فروش استان کشف شده‌اند.  

وی سبزی‌خردکن، ماست، کرسی برقی، گلاب، دوغ، ترشی سیر، تیغه برف‌پاک‌کن و ... را از جمله کالاهای شناسایی شده عنوان نمود.

همت‌زاده با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای اجباری، گفت: تولیدکنندگان موظفند علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی آن را همراه با مشخصات کامل کالا درج کنند؛ در غیر این‌صورت، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.  

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده کالاهای غیراستاندارد، از طریق سامانه پیامکی 10001517 (ارسال کد ۱۰ رقمی استاندارد)، سامانه مردمی 1517.inso.gov.ir و تماس با شماره 1517تخلفات را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.  

این مقام مسئول در پایان نظارت مستمر بر تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری را از اولویت‌های اداره کل استاندارد استان عنوان کرد.

