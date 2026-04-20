بازگشایی ۱۴۰ مجموعه ورزشی شهرداری تهران
اوجاقی: ورزش شهروندی پشتوانه قهرمانی است؛ از مسیر توسعه برنمیگردیم
از روزهای پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ ، مجموعاً ۱۴۰ مجموعه ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران پس از بازتوانی و رفع آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، فعالیت خود را آغاز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، از مجموع ۱۶۰ مجموعه ورزشی تحت پوشش این سازمان، ۱۴۰ مجموعه از روزهای پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ آماده میزبانی از شهروندان تهرانی شدند. برخی از این مجموعهها نیز که در جریان جنگ اخیر آسیبهای جزئی تا متوسط دیده بودند، پس از ارزیابیهای فنی و اجرای اقدامات بازسازی سریع، به چرخه خدمات ورزشی بازگشتند.
حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بازسازی زیرساختهای ورزشی پایتخت یک "تکلیف راهبردی" برای ترمیم نشاط شهری است، اظهار داشت: «ما برنامه ریزی برای فاز دوم بازسازی را آغاز کردهایم.»
وی افزود:« ۱۴۰ مجموعه ورزشی به طور کامل در خدمت شهروندان هستند. البته برخی از این اماکن در جریان تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی دچار آسیبهایی شده بودند که با برطرف کردن آنها، اکنون در خدمت مردم تهران هستند.»
اوجاقی با بیان این که"سه مجموعه اسکندرلو، پارک آبی آزادگان و شهیدان اسماعیلی به کلی تخریب شدهاند" تصریح کرد: ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که عزم جدی برای بازسازی این مجموعهها داریم و ثابت میکنیم که این عزم، عملیاتی است.»
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر استمرار مسیر توسعهای ورزش شهرداری تهران، تصریح کرد:«ما دوباره میسازیم و دوباره نشاط را به شهرمان برمیگردانیم؛ همانطور که امروز شروع این بازگشت را میبینیم. رسالت ما روشن است: ورزش همگانی و ورزش شهروندی، محور توسعه ماست. ما از این مسیربرنمیگردیم. نوجوانان و جوانان امروز، آیندهسازان این مملکت هستند و برای آنها برنامههای اختصاصی و ویژهای طراحی کردهایم که بهزودی رونمایی خواهد شد.»
اوجاقی در ادامه با اشاره به ظرفیت مسابقات «قهرمان شهر» به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای استعدادیابی در پایتخت، گفت:«سال گذشته چهارمین دوره متوالی مسابقات قهرمان شهر با موفقیت پشت سر گذاشته شد. این مسابقات صرفاً یک رویداد تفریحی نیست؛ یک نظام استعدادیابی منسجم است که در بستر همین مجموعههای ورزشی اجرا میشود. استعدادهای کشف شده در این رویدادها به جامعه قهرمانی کشور معرفی میشوند. با بازگشایی ۱۴۰ مجموعه، ما بستر این مسابقات را برای دوره پنجم هم فراهم کردهایم.»
اوجاقی در پایان با تأکید بر رابطه ورزش همگانی و قهرمانی، خاطرنشان کرد: «ورزش شهروندی، پشتوانه و خط مقدم تولید سرمایههای قهرمانی است. اگر میخواهیم در میادین بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید از همین مجموعههای محلی شروع کنیم. ما حتماً دوباره میسازیم، حتماً قویتر برمیگردیم و برنامههای ویژهای برای نسل آینده این سرزمین داریم. در واقع فصل جدید ورزش پایتخت آغاز شده است.»
گفتنی است، سازمان ورزش شهرداری تهران پیشتر در بیانیهای رسمی بر عزم جدی برای احیای تمامی فضاهای ورزشی آسیبدیده تأکید کرده بود. بر این اساس همزمان با آغاز بازگشایی مجموعهها در تمام نقاط تهران، تیمهای فنی و مهندسی برای بازسازی سه مجموعه تخریب شده وارد عمل شدهاند.