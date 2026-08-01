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دربی لندن در بازار نقل‌وانتقالات

آرسنال و تاتنهام به دنبال شکار ستاره بارسا

آرسنال و تاتنهام به دنبال شکار ستاره بارسا
کد خبر : 1820875
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در پی بلاتکلیفی و ابهامات موجود پیرامون آینده فران تورس در بارسلونا، دو غول لندنی لیگ برتر رسماً وارد رقابت برای جذب این مهاجم چندپسته شدند.

به گزارش ایلنا، مهاجم اسپانیایی، فران تورس،  در تابستان امسال به خروج از بارسلونا مرتبط شده است. در آستانه انقضای قرارداد او در ۱۲ ماه آینده، این بازیکن ۲۶ ساله به عنوان یک فرصت مناسب نقل‌وانتقالاتی توسط طیف گسترده‌ای از باشگاه‌های سراسر قاره اروپا در نظر گرفته شده است.

تا به امروز، پاری سن ژرمن، قهرمان فرانسه، متداول‌ترین باشگاهی بوده که به عنوان مقصد احتمالی فران برای فصل آینده نام برده شده است. همچنین گفته می‌شود اتلتیکو مادرید تحت هدایت دیگو سیمئونه نیز خواهان به خدمت گرفتن او است.

و همان‌طور که در بالا اشاره شد، این هفته دو مشتری جدید در رسانه‌ها نام برده شده‌اند. این اطلاعات به نقل از روزنامه دیاریو اسپورت و با استناد به چندین رسانه انگلیسی منتشر شده که گزارش می‌دهند:

«تاتنهام و آرسنال به آینده این فوتبالیست علاقه‌مند خواهند بود

ادعا می‌شود هر دو باشگاه لندنی در حال بررسی جدی برای ارائه پیشنهاد به فران تورس پیش از پایان فصل تابستان هستند.

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