شکست استقلال مقابل فولاد در دیداری تدارکاتی

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان از ساعت 19 امروز (جمعه) در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم رفتند.

سهراب بختیاری‌زاده تیمش را با ترکیب ابتدایی حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، مهران احمدی، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان به میدان فرستاد.

در نیمه نخست، مهران احمدی به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و جای خود را به بازیکن دیگری داد.

در نیمه دوم، محمدحسین اسلامی به جای سحرخیزان، علیرضا کوشکی به جای قایدی، سامان تورانیان به جای حردانی و محمدرضا آزادی به جای آسانی به میدان رفتند.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی، علی نظری جویباری، عضو هیئت مدیره و سعید فتاحی، مدیر سازمان فوتبال استقلال به همراه حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان، منصور قنبرزاده، از اعضای هیئت مدیره فولاد، حسین عبدی سرمربی، محمدرضا مهدوی و ابراهیم شکوری مربیان تیم فوتبال امید، مجتبی حسینی سرمربی نساجی مازندران و سعید لطفی سرمربی استقلال‌ب حاضران در ورزشگاه بودند که این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

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