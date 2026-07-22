مهدی کیانی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
هافبک باسابقه فوتبال ایران پس از سالها حضور در لیگ برتر، تصمیم به پایان دوران حرفهای خود گرفت.
به گزارش ایلنا، مهدی کیانی، هافبک فصل گذشته بعثت کرمانشاه، در ۳۹ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد و به دوران بازیگری خود پایان داد.
کیانی در طول دوران حرفهای خود سابقه بازی در تیمهای تراکتور، گسترش فولاد، سپاهان، مس رفسنجان، خیبر و مس کرمان را در کارنامه داشت و با انجام ۳۵۱ بازی، یکی از باتجربهترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران به شمار میرود.
این هافبک باتجربه همچنین در دوران حضور خود موفق به کسب عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران نیز شده بود.