به گزارش ایلنا، اسپانیا و فرانسه سه‌شنبه ۱۴ جولای (23 تیر) برای کسب سهمیه حضور در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند. صعود به این مرحله از جام جهانی برای تیم ملی فرانسه به یک اتفاق عادی تبدیل شده است، چرا که این سومین حضور متوالی آن‌ها در این مرحله به شمار می‌رود. با این حال، برای اسپانیا این اتفاق بسیار کم‌تکرارتر است.

اسپانیا در طول تاریخ خود تنها سه بار موفق شده به این مرحله از جام جهانی راه یابد. اولین بار در جام جهانی ۱۹۵۰ برزیل بود. در آن دوره، فرمت مسابقات با شکل فعلی تفاوت داشت؛ به این صورت که تمامی تیم‌های راه‌یافته به نیمه‌نهایی در یک گروه به مصاف هم می‌رفتند تا قهرمان مشخص شود. اسپانیا که به عنوان صدرنشین گروه دوم صعود کرده بود، برابر اروگوئه، برزیل و سوئد قرار گرفت. نتایج برای اسپانیا بسیار ضعیف بود و آن‌ها با کسب تنها یک امتیاز در قعر جدول این گروه چهار تیمی قرار گرفتند تا در نهایت به رتبه چهارم جام جهانی بسنده کنند.

۲۰۱۰، اولین پیروزی در نیمه‌نهایی

۶۰ سال طول کشید تا اسپانیا در سال ۲۰۱۰ بار دیگر طعم حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی را بچشد. آن‌ها در این مرحله مقابل آلمان قرار گرفتند و در همان سال شاگردان ویسنته دل‌بوسکه در نهایت قهرمان جام جهانی شدند. ضربه سر کارلس پویول در دقیقه ۷۲ بازی، صعود اسپانیا را رقم زد و اولین پیروزی تاریخ آن‌ها در مرحله نیمه‌نهایی را ثبت کرد.

دیدار روز سه‌شنبه بسیار ویژه خواهد بود. این مرحله‌ای است که هیچ‌کدام از بازیکنان نسل فعلی اسپانیا تجربه بازی در آن را ندارند و آن‌ها باید مقابل فرانسه‌ای صف‌آرایی کنند که هم از نظر مهارت فردی و هم سبک بازی، حریفی ترسناک به شمار می‌رود. فرانسوی‌ها در این جام در مجموع ۱۶ گل به ثمر رسانده‌اند که نشان‌دهنده فرم فوق‌العاده مثلث هجومی آن‌ها یعنی دمبله، اولیسه و امباپه است.

در سمت مقابل، اسپانیا همچنان در این تورنمنت شکست‌ناپذیر باقی مانده و در پنج مسابقه گذشته خود تنها یک گل دریافت کرده است؛ تیمی که در مرحله یک‌چهارم نهایی موفق شد بلژیک را در وقت‌های تلف‌شده مغلوب کند. در این مسیر، انسجام خط دفاعی کلید موفقیت اسپانیایی بوده که تورنمنت را به عنوان یکی از مدعیان اصلی آغاز کرد. اونای سیمون رکورد بیشترین کلین‌شیت متوالی در بازی‌های جام جهانی را شکسته و کوبارسی و لاپورت نیز ثابت کرده‌اند که یکی از مطمئن‌ترین زوج‌های دفاع وسط این رقابت‌ها هستند.