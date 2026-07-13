بازگشت لئوناردو به فوتبال ایتالیا

به گزارش ایلنا، جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور لئوناردو در کنار تیم ملی گفت: «از همان ابتدا پائولو مالدینی به من گفت دوست دارد لئوناردو را هم به‌عنوان مشاور به مجموعه اضافه کند، چون کارهای زیادی پیش رو داریم و با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم.»

او در ادامه افزود: «از این تصمیم خوشحالم، چون احترام زیادی برای لئوناردو قائلم. او و مالدینی دو روی یک سکه هستند و می‌توانند به تیم ملی ایتالیا کمک کنند.»

لئوناردو، ستاره سابق میلان و مدیر پیشین باشگاه‌هایی مانند میلان و پاری‌سن‌ژرمن، حالا به‌عنوان مشاور ویژه در کنار مالدینی فعالیت خواهد کرد تا در مسیر بازسازی ساختار فنی تیم ملی ایتالیا نقش‌آفرین باشد.

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