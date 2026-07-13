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بازگشت لئوناردو به فوتبال ایتالیا

بازگشت لئوناردو به فوتبال ایتالیا
کد خبر : 1812328
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پائولو مالدینی پس از پذیرش سمت مدیر فنی تیم ملی ایتالیا، پیشنهاد داد لئوناردو نیز به‌عنوان مشاور ویژه به کادر مدیریتی آتزوری اضافه شود؛ تصمیمی که با موافقت فدراسیون فوتبال ایتالیا همراه شد.

به گزارش ایلنا،  جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور لئوناردو در کنار تیم ملی گفت: «از همان ابتدا پائولو مالدینی به من گفت دوست دارد لئوناردو را هم به‌عنوان مشاور به مجموعه اضافه کند، چون کارهای زیادی پیش رو داریم و با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم.»

او در ادامه افزود: «از این تصمیم خوشحالم، چون احترام زیادی برای لئوناردو قائلم. او و مالدینی دو روی یک سکه هستند و می‌توانند به تیم ملی ایتالیا کمک کنند.»

لئوناردو، ستاره سابق میلان و مدیر پیشین باشگاه‌هایی مانند میلان و پاری‌سن‌ژرمن، حالا به‌عنوان مشاور ویژه در کنار مالدینی فعالیت خواهد کرد تا در مسیر بازسازی ساختار فنی تیم ملی ایتالیا نقش‌آفرین باشد.

 

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