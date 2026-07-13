هشدار فرگوسن به مایکل کریک؛ فریب ستارههای جام جهانی را نخور
سر الکس فرگوسن به مایکل کریک توصیه کرد در نقلوانتقالات تابستانی تنها بر اساس درخشش بازیکنان در جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم نگیرد و تجربههای گذشته منچستریونایتد را مدنظر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، مایکل کریک در حالی برنامههای نقلوانتقالاتی منچستریونایتد را دنبال میکند که گفته میشود تقویت خط هافبک مهمترین اولویت او برای فصل جدید است. در این میان، نام بازیکنانی مانند گیلبرتو مورا و ایوب بوعدی که در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد قابل توجهی داشتهاند، در فهرست گزینههای شیاطین سرخ دیده میشود.
با این حال، سر الکس فرگوسن، سرمربی پرافتخار منچستریونایتد، نسبت به جذب بازیکنان صرفاً بر پایه نمایشهای موفق در تورنمنتهای ملی هشدار داده است.
سر الکس فرگوسن درباره جذب بازیکنان پس از رقابتهای بزرگ ملی اظهار کرد: «همیشه نسبت به خرید بازیکنانی که پس از درخشش در جام جهانی یا جام ملتهای اروپا مطرح میشوند، محتاط بودهام.»
او در ادامه با اشاره به تجربه خود در منچستریونایتد افزود: «بعد از یورو ۱۹۹۶ برای جذب یوردی کرایف و کارل پوبورسکی اقدام کردم. هر دو در آن مسابقات فوقالعاده بودند، اما نتوانستند همان کیفیت را در منچستریونایتد تکرار کنند.»
سرمربی افسانهای شیاطین سرخ همچنین گفت: «بازیکنان در تورنمنتهای بزرگ از نظر ذهنی و بدنی به اوج آمادگی میرسند، اما پس از پایان مسابقات، بسیاری از آنها به سطح معمول خود بازمیگردند. به همین دلیل نباید تصمیمهای نقلوانتقالاتی فقط بر اساس عملکرد آنها در چنین رقابتهایی گرفته شود.»