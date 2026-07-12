خطونشان بلینگام برای توخل
«تو چه میدانی بازی مقابل هالند و سورلوث یعنی چه؟»
ستاره جدید سهشیرها با انتقاد علنی از توماس توخل مدعی شد این سرمربی آلمانی اصلاً فشار و سختیِ تقابل با غولهایی مثل ارلینگ هالند را درک نمیکند.
به گزارش ایلنا، توماس توخل به هیچ وجه از عملکرد تیمش راضی نبود. او پس از پایان مسابقه از شجاعت و تعهد صحبت کرد، اما در عین حال از فوتبال ضعیفی که تیم ملی انگلیس ارائه داد نیز انتقاد کرد. جود بلینگام که با وجود داشتن تنها ۲۳ سال سن، از همین حالا به طور علنی در قامت یک رهبر رفتار میکند، بلافاصله به صحبتهای سرمربی خود پاسخ داد؛ مربیای که پیش از این نیز اختلافات جزیی با او داشته است.
خطونشان ستاره سهشیرها برای کادر فنی
بلینگام در واکنش به انتقادات کادر فنی گفت: «اگر او میگوید ما خوب بازی نکردیم، به این دلیل است که نمیداند رویارویی با بازیکنانی چون هالند، سورلوث، نوسا یا اودگارد چه حسی دارد. پیروز شدن گاهی به معنای عقبنشینی، جنگیدن و گِلی شدن پیراهن است. فوتبال همیشه به معنای پاسکاری مداوم نیست. گاهی اوقات شما مسابقات را با ضربه زدن و ضربه خوردن میبرید. بچهها بازی فوقالعادهای انجام دادند و ما اکنون در جمع چهار تیم برتر جام جهانی هستیم.»
این در حالی بود که توخل لحن بسیار تندی علیه بازیکنانش به کار برده و گفته بود:«در تمام ابعاد، تعهد وجود دارد اما ما با نوع بازی خود، کار را برای خودمان بیش از حد پیچیده میکنیم؛ بیدقت، با اشتباهات فنی فراوان، بدون سرعت و تداوم کافی. امروز ما شانس آوردیم.»
وقتی این صحبتها به گوش بلینگام رسید، چهرهاش کاملاً تغییر کرد و اظهار داشت:«درون زمین اوضاع سخت است. آنجا کار طاقتفرسایی جریان دارد. همه بازیکنان کار سختی انجام دادهاند، بنابراین تمام فکر و تشکر من برای بازیکنانی است که آنجا بودند و بار دیگر کار بزرگی انجام دادند.»
در نهایت، وقتی به این ستاره خط میانی گفته شد که طبق ادعای توخل، آنها با خوششانسی به پیروزی رسیدهاند، او صرفاً به گفتن این جمله بسنده کرد: «نظری ندارم.»