به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس بار دیگر ثابت کرد که پیشروی در جام جهانی فوتبال همیشه به معنای ارائه یک بازی زیبا نیست؛ بلکه گاهی اوقات، پای هنر زنده ماندن در شرایط سخت نیز در میان است. سه‌شیرها در یک مسابقه دراماتیک در میامی، موفق شدند در آخرین دقیقه وقت تلف شده نیمه دوم، نروژ را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهند تا برای نخستین بار پس از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، دوباره به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی بازگردند.

چهره درخشان و بی‌چون‌وچرای این نبرد جود بلینگام بود که هر دو گل انگلیسی‌ها را به ثمر رساند. این هافبک مادریدی دقیقاً در زمانی که تیمش بیشترین نیاز را به او داشت، ورق را برگرداند؛ او ابتدا پیش از سوت پایان نیمه اول کار را به تساوی کشاند و در وقت‌های اضافه نیز از ریباند توپ توسط اریان نیلاند نهایت استفاده را برد.

نروژ سه‌شیرها را زجر داد

مسابقه در شرایطی آغاز شد که انگلیس مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت، اما برای عبور از ساختار دفاعی منظم و منسجم نروژ به شدت با مشکل مواجه شده بود. وایکینگ‌ها با صبوری تمام منتظر فرصت ماندند و در دقیقه ۳۵ ضربه سهمگینی را توسط آندرس شلدرآپ روانه دروازه کردند که دور از دستان جوردن پیکفورد به گل تبدیل شد. این گل جریان بازی را به طور کامل تغییر داد. نروژی‌ها در انتقال توپ از دفاع به حمله به شدت خطرناک و راحت نشان می‌دادند و حتی می‌توانستند اختلاف را بیشتر کنند؛ به خصوص با حضور ویرانگر الکساندر سورلوث و ارلینگ هالند در خط حمله.

با این حال، دقیقاً در زمانی که به نظر می‌رسید نروژی‌ها برنده به رختکن خواهند رفت، بلینگام ظهور کرد. هافبک انگلیسی با یک حرکت انفرادی فوق‌العاده و ضربه‌ای دقیق به زاویه مخالف نیلاند، حساب کار را ۱ بر ۱ مساوی کرد. در طول نیمه دوم، تیم تحت هدایت توماس توخل مجبور به تحمل فشارهای سنگینی شد. ضربه سر کریستوفر آیر به تیرک دروازه برخورد کرد و در سوی دیگر، کمک داور ویدئویی (VAR) گل توربیورن هگم را به دلیل خطای هالند رد کرد. انگلیس در این دقایق پایداری عجیبی نشان داد، با انضباط دفاع کرد و موفق شد بازی را به وقت‌های اضافه بکشاند.

بلینگام باز هم منجی شد

در وقت‌های اضافه، باز هم این جود بلینگام بود که تفاوت‌ها را رقم زد. در دقیقه ۹۳، نیلاند در مهار توپ شتاب‌زده عمل کرد و ریباند آن را در محوطه جریمه رها کرد تا هافبک انگلیسی سریع‌تر از همه واکنش نشان داده و با یک ضربه تمام‌کننده، دبل خود را در این مسابقه کامل کند. نروژ تسلیم‌شدنی نبود؛ پاتریک برگ و اسکار باب برای زدن گل تساوی به آب و آتش زدند، در حالی که نیلاند با یک دبل سیو تماشایی مقابل جد اسپنس و بوکایو ساکا مانع از دریافت گل سوم انگلیس شد. با این حال، شاگردان استاله سولباکن نتوانستند گل مورد نیاز خود را به ثمر برسانند.

انگلیس بار دیگر در جمع چهار تیم برتر فوتبال جهان قرار دارد. سه‌شیرها در تمام دقایق مسابقه تیم برتر میدان نبودند، اما زنده ماندند، به سختی‌ها پاسخ دادند و قهرمان خود را در قامت بلینگام پیدا کردند. سه‌شیرها اکنون باید در مسابقه نیمه‌نهایی به مصاف آرژانتین بروند. حالا دوباره این سوال در سکوهای ورزشگاه و خیابان‌های انگلیس طنین‌انداز شده است: آیا جام به خانه برمی‌گردد؟

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