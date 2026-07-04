پوچتینو پیش از نبرد با بلژیک، مهمان ویژه لیگ بیسبال آمریکا شد
سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا در فاصله دو روز مانده به دیدار حساس برابر بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به همراه اعضای تیمش مهمان یک مسابقه لیگ حرفهای بیسبال آمریکا (MLB) شد.
به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو و شاگردانش روز جمعه در ورزشگاه تیموبایل پارک شهر سیاتل حضور یافتند و از نزدیک دیدار تیمهای سیاتل مارینرز و تورنتو بلو جیز را تماشا کردند.
سرمربی آرژانتینی تیم ملی آمریکا با استقبال گرم تماشاگران روبهرو شد. هنگام ورود او به زمین، هواداران حاضر در ورزشگاه به تشویقش پرداختند و بازیکنان تیم ملی آمریکا نیز برای او راهروی افتخار تشکیل دادند.
یکی از جذابترین لحظات این مراسم، اجرای سنتی پرتاب نخست (First Pitch) توسط پوچتینو بود؛ حرکتی نمادین که معمولاً پیش از آغاز مسابقات بیسبال توسط مهمانان ویژه انجام میشود.
پوچتینو با اعتمادبهنفس توپ را به سمت صفحه اصلی پرتاب کرد و پس از آن با لبخند و تشویق بازیکنان و هواداران روبهرو شد. تصاویر این لحظه به سرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
کادر فنی آمریکا این برنامه را بخشی از روند ریکاوری و کاهش فشار روحی بازیکنان پیش از دیدار حساس مرحله حذفی عنوان کرده است؛ مسابقهای که میتواند برای نخستین بار در سالهای اخیر، آمریکا را به جمع چهار تیم برتر جام جهانی برساند.
تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد قابل قبولی داشته است. شاگردان پوچتینو پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله حذفی نیز با نمایشی مقتدرانه از سد بوسنی عبور کردند و حالا باید برابر بلژیک صفآرایی کنند.