به گزارش ایلنا، این اتفاق جنجالی در دقیقه ۶۱ مسابقه رخ داد؛ زمانی که فلورین بالوگان که پیش از آن تیمش را پیش انداخته بود، به نظر می‌رسید پس از یک نبرد هوایی به شکلی نامتعادل روی طارق محارموویچ، مدافع بوسنی، فرود آمد. در حالی که این صحنه در ابتدا شبیه به گره خوردن تصادفی پاهای دو بازیکن به نظر می‌رسید، اما از سوی اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) به رافائل کلاوس، قاضی میدان، دستور داده شد تا تصاویر را شخصاً بازبینی کند. کلاوس پس از تماشای تکرار صحنه روی مانیتور کنار زمین، به مستطیل سبز بازگشت تا کارت قرمز مستقیم خود را به رخ مهاجم آمریکا بکشد؛ تصمیمی که بالوگان را به چهارمین بازیکن تاریخ تبدیل کرد که در یک مسابقه از مرحله حذفی جام جهانی هم گلزنی کرده و هم با کارت قرمز اخراج شده است.

بالوگان در حالی که به وضوح بابت این اتفاق آشفته و پریشان بود زمین بازی را ترک کرد و در این مسیر به دلداری هم‌تیمی‌هایش نیاز داشت. با این حال، شاگردان مائورسیو پوچتینو با وجود یک یار کمتر، استقامت و اراده شگفت‌انگیزی از خود نشان دادند و در نهایت با ضربه ایستگاهی تماشایی مالیک تیلمان، اختلاف را دو برابر کردند تا پیروزی ۲ بر صفر خود را قطعی کنند.

چرا تیم ملی آمریکا نمی‌تواند به کارت قرمز بالوگان اعتراض کند؟

تیم ملی آمریکا در آستانه آماده‌سازی برای جدال حساس مرحله یک‌هشتم نهایی با ضربه مهلکی مواجه شده است؛ چرا که مشخص شد آن‌ها هیچ راهکار قانونی برای لغو حکم اخراج بالوگان در اختیار ندارند. بر اساس ماده ۱۰.۵ قوانین فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶، بازیکنی که با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج می‌شود، «به طور خودکار از مسابقه بعدی تیم خود محروم خواهد شد.»

در شرایطی که هواداران فوتبال در آمریکا امیدوار به مداخله فدراسیون بودند، یک مقام رسمی فیفا در گفتگو با رسانه اتلتیک صراحتاً شفاف‌سازی کرد که هیچ تیمی نمی‌تواند به محرومیت استاندارد یک‌جلسه‌ای ناشی از کارت قرمز اعتراض کند. تنها زمانی کمیته انضباطی فیفا وارد فاز مشورتی برای بررسی فرجام‌خواهی‌ها می‌شود که مربیان یا داوران خواستار «اعمال محرومیت‌های انضباطی و بیشتر» فراتر از آن یک جلسه محرومیت اجباری باشند. این قانون سخت‌گیرانه، یانکی‌ها را در جدال مرگ و زندگی مقابل بلژیک بدون مهره کلیدی و خط‌شکن خود رها خواهد کرد.

به نظرم این تصمیم کمی مسخره است

رختکن تیم ملی آمریکا به شدت از مهاجم خود حمایت کرده و کریستین پولیشیچ در صف اول این پشتیبانی قرار دارد. ستاره باشگاه آث میلان پس از پایان مسابقه احساسات خود را پنهان نکرد و گفت: «راستش را بخواهید، این اتفاق فقط یک بدشانسی محض بود. وقتی به صحنه نگاه می‌کنیم، صدور چنین جریمه‌ای برای او بسیار سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد. من فقط به او گفتم که تو کارهای بزرگی برای ما انجام دادی و حالا همه ما پشتت هستیم و از تو حمایت می‌کنیم. من قوانین دقیق را نمی‌دانم اما قطعا تماشای دوباره این صحنه ناامیدکننده است. درک می‌کنم که حرکت او به نوعی خطرناک به نظر می‌رسید، اما او فقط تلاش می‌کرد پای خود را روی زمین بگذارد و ضربه‌اش بالای ساق پای حریف نبود. این اتفاق واقعاً ظالمانه بود.»

وستون مک‌کنی، هافبک باشگاه یوونتوس نیز به همان اندازه از تصمیمات داوری شاکی و عصبانی بود. مک‌کنی در این رابطه عنوان کرد: «منظورم این است که به نظرم این تصمیم کمی... در این مرحله از تورنمنت که تک‌تک بازیکنان نقشی حیاتی دارند، فکر می‌کنم این تصمیم کمی مسخره و بی‌اساس است. در نهایت، وظیفه من این است که به زمین بروم، برای کسب امتیاز بجنگم و بازی‌ها را ببرم؛ حالا چه یک یار کمتر داشته باشیم و چه یک بازیکن را برای مسابقه بعدی از دست بدهیم، نفر بعدی وارد زمین می‌شود و هر چه در توان دارد برای موفقیت تیم به کار می‌گیرد تا این هدف محقق شود.»

غیبت بالوگان در جدال سرنوشت‌ساز مقابل بلژیک

کادر فنی تیم ملی آمریکا اکنون باید هر طور که شده راهی برای جایگزینی زهر گلزنی بالوگان در خط حمله، آن هم در مواجهه با تیم قدرتمند بلژیک پیدا کند. با توجه به اینکه گزینه فرجام‌خواهی کاملاً از روی میز کنار رفته است، تمام تمرکز پوچتینو به سمت تغییرات تاکتیکی معطوف خواهد شد. اگرچه روحیه تیمی یانکی‌ها همچنان تسلیم‌ناپذیر است، اما از دست دادن برترین گلزن تیم در آستانه نبرد حذفی مرحله یک‌هشتم نهایی، مانع بزرگی است که آن‌ها ترجیح می‌دادند با آن روبه‌رو نشوند. در این شرایط، به نظر می‌رسد ریکاردو پپی یا هاجی رایت محتمل‌ترین گزینه‌ها برای جانشینی او در ترکیب اصلی باشند.

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