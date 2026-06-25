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رده بندی آقای گلی جام: مسی، وینیسیوس، امباپه و هالند در صدر

رده بندی آقای گلی جام: مسی، وینیسیوس، امباپه و هالند در صدر
کد خبر : 1804197
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وینیسیوس در دیدار شب گذشته مقابل اسکاتلند دو گل به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود در این جام جهانی را به ۴ رساند. او در کنار کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، در جمع گلزنان برتر قرار دارد. لیونل مسی با ۵ گل در صدر این جدول قرار دارد.

به گزارش ایلنا، جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ تحت تسلط ستاره‌های بزرگ فوتبال است. در حالی که هری کین و کریستیانو رونالدو هر کدام ۲ گل زده‌اند، دیگر ستاره‌ها به خوبی در این رقابت‌ها درخشیده‌اند. وینیسیوس در پیروزی ۳-۰ بر اسکاتلند دو گل به ثمر رساند و پیش از این نیز گل تساوی را مقابل مراکش و گل دوم برزیل را مقابل هائیتی به ثبت رسانده بود.

کیلیان امباپه نیز با ۴ گل در این جام جهانی حضور دارد. او در این رقابت‌ها دو گل مقابل سنگال و دو گل دیگر مقابل عراق به ثمر رسانده و به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه با ۶۰ گل تبدیل شده است. همچنین امباپه با ۱۶ گل در جام جهانی، رکورددار گلزنی برای فرانسه در این مسابقات است.

ارلینگ هالند، که نخستین تجربه خود در جام جهانی را پشت سر می‌گذارد، نیز در دو بازی ابتدایی خود دو گل به ثمر رسانده است. او در دیدارهای مقابل عراق و سنگال دو بار موفق به گلزنی شده است.

در صدر جدول گلزنان، لیونل مسی با ۵ گل قرار دارد. او که روز گذشته ۳۹ ساله شد، در دیدار مقابل الجزایر یک هت‌تریک و در بازی مقابل اتریش دو گل به ثمر رسانده است. با این گل‌ها، مسی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی با ۱۸ گل تبدیل شده است.

در تعقیب این چهار ستاره، ۵ بازیکن دیگر با ۳ گل قرار دارند: دنیز اونداو از آلمان، ماتئوس کونا از برزیل، جاناتان دیوید از کانادا، اسماعیل صیبری از مراکش و یوهان مانزابی از سوئیس. باید دید آیا این بازیکنان یا دیگران می‌توانند در ادامه رقابت‌ها این جدول را تغییر دهند.

 

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