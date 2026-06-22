خط و نشان امباپه برای منتقدان دمبله
او برنده توپ طلاست، دهانتان را ببندید!
کیلیان امباپه، کاپیتان و فوقستاره تیم ملی فرانسه، پیش از رویارویی خروسها با عراق در جام جهانی ۲۰۲۶، به دفاع تمامقد از عثمان دمبله پرداخت.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه به عنوان کاپیتان تیم ملی فرانسه در مقابل رسانهها قرار گرفت و بلافاصله حمایت همهجانبه خود را از عثمان دمبله اعلام کرد. در شرایطی که امباپه و مایکل اولیسه در نیمه دوم دیدار مقابل سنگال سرتیتر اخبار را به خود اختصاص دادند، کاپیتان اصرار داشت که دمبله برجستهترین عنصر تهاجمی تیم در ۴۵ دقیقه نخست بوده است.
کاپیتان خروسها که فردا صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد، هرگونه ادعا مبنی بر اینکه دمبله برای تاثیرگذاری در عرصه جهانی با مشکل مواجه است را رد کرد. در عوض، او آگاهی تاکتیکی فوقالعاده ستاره پاریسنژرمن را مورد تمجید قرار داد و تأکید کرد که حضور او به تنهایی فضاهای حیاتی و مهمی را برای سایر اعضای تیم ایجاد میکند تا در طول مسابقات از آن بهره ببرند.
تاثیر حیاتی برنده توپ طلا از زبان کاپیتان
وقتی از امباپه به طور مستقیم درباره کمفروغ بودن همتیمیاش در بازی قبلی سوال شد، او ارزیابی جامع و دقیقی از وضعیت ارائه داد تا مطمئن شود کارهای دیدهنشده دمبله در زمین مورد توجه قرار میگیرد.
امباپه گفت: «عثمان؟ من فیلم بازی را دو بار بازبینی کردهام؛ در نیمه اول او بهترین نفر در بین چهار عنصر هجومی ما بود و بیشتر از همه به چشم آمد. در نیمه دوم، من و مایکل تعیینکننده ظاهر شدیم، اما او نیز سهم بزرگی داشت. او مدافع حریف را به سمت خود کشید و فضای خالی را برای گل اول ما ایجاد کرد. عثمان بسیار آرام است، او برنده توپ طلا است و اعتماد همه را به همراه دارد. من مطمئنم که او از فردا دوباره رو به جلو حرکت خواهد کرد. او یک بازیکن کلیدی و بنیادی برای ما خواهد بود، این کاملاً قطعی است.»
پذیرش مسئولیت کاپیتانی و تمجید ویژه از اولیسه
امباپه همچنین در خصوص مسئولیت سنگین بستن بازوبند کاپیتانی فرانسه صحبت کرد. او اعتراف کرد: «من میدانم نماینده چه چیزی هستم و با آگاهی کامل برای کشورم تاریخسازی میکنم. گاهی اوقات فشارها به شما غلبه میکند، اما من این شانس را داشتهام که قبلاً در این رقابتها بازی کنم و انتظار ندارم که ثبت یک دبل در اولین مسابقه برای موفقیت نهایی کافی باشد.»
او در ادامه به ستایش از اولیسه پرداخت و افزود: «او یک بازیکن استثنایی با سبکی است که همه آن را دوست دارند. تحرک بسیار زیادی در خط حمله ما وجود دارد، ما مهرههای بااستعداد بیشتری در اختیار داریم و شاید فردا دو بازیکن دیگر در زمین بدرخشند. او این توانایی را دارد که در هر مسابقه چیزی متفاوت خلق کند.»
گام بعدی برای خروسها چیست؟
تیم ملی فرانسه باید آخرین مراحل آمادهسازی خود را پیش از رویارویی روز دوشنبه با عراق به پایان برساند؛ نبردی که نوید یک بازی جذاب دیگر در جام جهانی را میدهد. با حضور امباپه در رهبری خط حمله، خلاقیت اولیسه و انگیزه بالای دمبله برای ساکت کردن منتقدان، خروسها به دنبال ارائه یک نمایش مقتدرانه هستند. پیروزی در این مسابقه، صعود فرانسه به مرحله یکهشتم نهایی را پیش از نبرد پایانی گروه مقابل نروژ قطعی خواهد کرد.