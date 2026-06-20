به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، این بازی دوستانه و خصوصی را در کمپ تمرینی «سوپ ساکر ویلیج»، کمتر از ۲۴ ساعت پس از پیروزی ۴ بر ۲ تیمش مقابل کرواسی در افتتاحیه جام جهانی ترتیب داد. این مسابقه که در دو نیمه ۲۵ دقیقه‌ای برگزار شد، به ۱۳ بازیکن تیم که در دیدار قبلی فرصت بازی پیدا نکرده بودند، این شانس را داد تا خود را با گرمای شدید آمریکای شمالی وفق دهند. مورگان راجرز و اولی واتکینز نیز در مصاف با این حریف حاضر در لیگ MLS موفق به گلزنی شدند، در حالی که بازیکنان اصلی و فیکس تیم در هتل محل اقامت ماندند تا جلسات ریکاوری خود را پشت سر بگذارند.

رضایت کامل کاپیتان از بازی تمرینی

این تمرین سنگین برای هماهنگی تاکتیکی تیم بسیار مفید بود، به خصوص در شرایطی که بازیکنان باسابقه‌ای مانند هری کین پس از گرفتگی عضلانی در اواخر بازی افتتاحیه روز چهارشنبه، به بستن نوار محافظ روی پای خود نیاز پیدا کرده بودند.

کین در این رابطه توضیح داد: «این بازی فوق‌العاده بود. برای بچه‌هایی که دیروز دقایق کافی بازی نکرده بودند بسیار خوب شد تا باک خود را پر کنند. تست خوبی بود. از باشگاه اسپورتینگ برای برگزاری این بازی تشکر می‌کنم. آن‌ها خود را در سطح بسیار بالایی نشان دادند و حتی یک گل زیبا هم روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساندند. مشخصاً از نقطه نظر فوتبالی، می‌دانستیم که این مسابقه‌ای برای زدن چند گل است و همین کار را هم کردیم. اما آن‌ها ما را به خوبی محک زدند و ما دقیقاً همان چیزی را که نیاز داشتیم از این بازی به دست آوردیم.»

شاهکار تونی در شرایط سخت جوی

هت‌تریک چشمگیر تونی، دومین سه‌گله او در بازی‌های تمرینی پشت درهای بسته به شمار می‌رود؛ چرا که او هفته گذشته نیز در دیدار مقابل میامی اف‌سی سه گل به ثمر رسانده بود. دعوت از این مهاجم ۳۰ ساله به لیست نهایی تورنمنت در ابتدا یک انتخاب غافلگیرکننده به نظر می‌رسید، اما کادر فنی ارزش زیادی برای تجربه بالای او در بازی در شرایط آب و هوایی با دمای بالا قائل است؛ تجربه‌ای که او پس از انتقالش به باشگاه الاهلی در لیگ حرفه‌ای عربستان به دست آورده است. آمادگی بدنی بالا و فیزیکی او، عمق تاکتیکی و مهره‌ای ارزشمندی را در خط حمله و پشت سر هری کین ایجاد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که شدت و حساسیت مسابقات تورنمنت در حال افزایش است.

سردرد شیرین توخل برای انتخاب ترکیب اصلی

بر اساس برنامه، سه‌شیرها قرار است پیش از سفر به ورزشگاه بوستون برای انجام دومین بازی خود در گروه L مقابل غنا در روز سه‌شنبه، تمرینات گروهی و کامل خود را از سر بگیرند. توخل اکنون با توجه به فرم فوق‌العاده و داغ تونی در تمرینات و در کنار ریکاوری بدنی مناسب بازیکنان اصلی خود، با یک چالش و سردرد شیرین برای انتخاب خط حمله‌اش مواجه است. کسب ۳ امتیاز دیگر در ایالت ماساچوست، صعود راحت انگلیس به مراحل حذفی را یک بازی پیش از پایان مرحله گروهی کاملاً تضمین خواهد کرد.

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