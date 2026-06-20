قربانی ۳ امتیازی برای سلسائو
پیروزی برزیل تحتالشعاع مصدومیت نگرانکننده ستاره بارسا
تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی قاطع مقابل هائیتی، نخستین برد خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ جشن گرفت؛ اما آسیبدیدگی و تعویض اجباری رافینیا به دلیل کشیدگی همسترینگ، کام کارلو آنچلوتی را تلخ کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی بیدردسر ۳ بر ۰ مقابل هائیتی، اولین برد خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. دبل ماتئوس کونیا و گلزنی وینیسیوس جونیور این نتیجه را رقم زد و جایگاه سلسائو را در گروه C مستحکمتر کرد.
با این حال، بحثبرانگیزترین و مهمترین موضوع پس از پایان مسابقه، وضعیت آمادگی رافینیا بود. بال خلاق بارسلونا دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شد و در دقیقه ۴۰ جای خود را به رایان، بازیکن جوان بورنموث داد. با توجه به مشکلات قبلی رافینیا از ناحیه همسترینگ در سال جاری، این آسیبدیدگی بلافاصله باعث بروز نگرانیهایی شد و کادر پزشکی برزیل قرار است میزان دقیق این مصدومیت را ارزیابی کند.
بیم و امیدهای آنچلوتی و پاکتا
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، اعتراف کرد که هنوز از میزان و شدت این مصدومیت اطلاعی ندارد. این مربی ایتالیایی پس از پایان مسابقه گفت: «رافینیا فردا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، در حال حاضر ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است.»
لوکاس پاکتا، هافبک سلسائو نیز نسبت به وضعیت همتیمی خود ابراز نگرانی کرد. پاکتا در این باره گفت: «من فکر میکنم همه ما نگران هستیم. امیدواریم چیز جدی نباشد. من هنوز چیزی نمیدانم، او باید آزمایش و معاینات پزشکی را انجام دهد.»
خبر خوش آنچلوتی درباره بازگشت نیمار
در شرایطی که مصدومیت رافینیا باعث ایجاد بلاتکلیفی و ابهام شده بود، برزیل اخبار امیدوارکنندهای در رابطه با نیمار دریافت کرد. این مهاجم سرشناس پس از از دست دادن دو مسابقه اول مرحله گروهی به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا، اکنون در آستانه بازگشت به میادین قرار دارد. آنچلوتی تایید کرد که بازگشت نیمار بسیار نزدیک است.
آنچلوتی در این خصوص اظهار داشت: «نیمار فردا به صورت انفرادی و روز دوشنبه همراه با سایر اعضای تیم تمرین خواهد کرد. او برای مسابقه مقابل اسکاتلند در دسترس خواهد بود.»
جدال سرنوشتساز برای صدرنشینی
تیم ملی برزیل اکنون با مرحلهای حساس در تلاش خود برای صعود به عنوان تیم اول گروه C مواجه است. بازگشت احتمالی نیمار باید گزینههای هجومی آنچلوتی را تقویت کند، اما توجهات همچنان به طور کامل معطوف به ارزیابیهای پزشکی رافینیا خواهد بود. سلسائو در حال حاضر با کسب ۴ امتیاز در صدر جدول گروه C قرار دارد و روز چهارشنبه در ورزشگاه میامی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.