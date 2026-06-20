پشت پرده پاتک ستاره منسیتی به منتقدان رونالدو
دیاس: این داستانها برای ما تکراری است
مدافع مستحکم منچسترسیتی، با عادی دانستن فشارهای شدید رسانهای روی کریستیانو رونالدو، خواستار اتحاد کامل اعضای تیم ملی پرتغال پس از تساوی ناامیدکننده در بازی افتتاحیه جام جهانی شد.
به گزارش ایلنا، سلسائو پس از متوقف شدن با تساوی ۱ بر ۱ مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در کانزاسسیتی، شروعی ناامیدکننده و کلافهکننده را در رقابتهای گروه K تجربه کرد. با وجود اینکه ژائو نوس با یک ضربه سر زودهنگام مدعی اصلی قهرمانی را پیش انداخت، اما غولهای اروپایی فاقد زهر لازم در خط حمله بودند و به یوآن ویسا اجازه دادند تا درست قبل از سوت پایان نیمه اول بازی را به تساوی بکشاند. این نتیجه بلافاصله موج گستردهای از انتقادات را از سوی هواداران و بازیکنان سابق به همراه داشت و بخش عمدهای از ناامیدیهای پس از بازی، کاپیتان ۴۱ ساله آنها را به دلیل نمایش ناکارآمد در فاز هجومی هدف قرار داد.
دایاس حواشی بیرونی را بیاهمیت دانست
دایاس پیش از مسابقه بعدی تیمش، با آرامش به واکنشهای تند رسانهها پیرامون عملکرد تیم و مهاجم کاریزماتیکشان پرداخت. او اظهار داشت: «انتقادات فقط متوجه یک بازیکن نیست. کریس کانون توجه اصلی است، اما در چنین شرایطی همه تحت ذرهبین قرار دارند. من فکر نمیکنم اتفاق غیرعادی رخ داده باشد؛ از زمانی که من اینجا بودهام اوضاع همینطور بوده و در آینده نیز خواهد بود، بنابراین این داستانها اصلاً برای ما جدید نیست.»
هنگامی که از او درباره نظرات خارجی منتشر شده در پلتفرمهای اجتماعی بیشتر سوال شد، افزود: «راستش را بخواهید، تمام این گمانهزنیها... اصلاً مسئله ما نیست. ما همگی حول یک رویا متحد هستیم و ذهن من به آن سمت نمیرود. این حرفها در رسانههای اجتماعی ظاهر میشوند ولی ما به آنها توجهی نمیکنیم؛ من احساس نمیکنم که این موضوعی باشد که نیاز به پاسخگویی داشته باشد.»
واکنش رختکن به فروپاشی تاکتیکی
مهاجم کهنهکار پرتغال با تبدیل شدن به مسنترین بازیکن غیردروازهبان که در یک مسابقه جام جهانی در ترکیب اصلی قرار میگیرد، یک نقطه عطف تاریخی ثبت کرد، هرچند که روند ناکامی و خشکسالی گلزنی خود در جام جهانی را به ۱۰ بازی افزایش داد. بازیکنان تیم با بازنگری در اشتباهات تاکتیکی که به این کشور آفریقایی اجازه بازگشت به مسابقه را داد، به افت محسوس شدت و انرژی خود اعتراف کردند.
دایاس توضیح داد: «اکنون تحلیلگران زیادی درباره بازی صحبت میکنند و درباره مشکلات رخ داده نتیجهگیری میکنند، به طوری که در برخی نشریات مردم از قبل متوجه شدهاند چه چیزهایی خیلی خوب پیش نرفته است.»
«ما زود به گل رسیدیم و بازی را خوب شروع کردیم، شما میتوانستید آن انرژی بالا را در آن لحظه احساس کنید، اما در نهایت کمی از التهاب بازی کاسته شد و نظم خود را از دست دادیم. این اتفاق کارایی ما را کمتر کرد، نتوانستیم آن ترسی را که لازم بود در دل آنها ایجاد کنیم و بازی وارد یک دینامیک و جریان عجیب شد.»
«ما در نهایت انضباط خود را از دست دادیم و خودمان در درون تیم به خوبی از این موضوع آگاه هستیم. من برای حرکت به رو به جلو فقط چیزهای مثبت میبینم.»
او در پایان درباره حجم رو به افزایش واکنشهای عمومی خاطرنشان کرد: «من بخش زیادی از آنچه گفته شده را ندیدهام. انتقادات شدیدی به چشمم نخورده است، اما وقتی نتایج چندان مثبت نباشند، طبیعی است که این حرفها سه برابر شود.»
« این موضوع اعتماد به نفس ما را متزلزل نمیکند. هر چه زودتر سختیها فرا برسند، بهتر است؛ ما باید این توانایی را داشته باشیم که به رشد خود ادامه دهیم و من انتظار سناریوهای بینقص را ندارم. مهمترین چیز این است که پاهایمان را محکم روی زمین نگه داریم.»
نقشه روبرتو مارتینز برای بازگشت به ریل صعود
تیم پرستاره روبرتو مارتینز باید پیش از دیدار حساس روز سهشنبه برابر ازبکستان، که نخستین حضور خود در این تورنمنت را تجربه میکند، به سرعت انضباط دفاعی خود را بازسازی کند. این تقابل پیش رو، یک آزمون شخصیت فوری برای این تیم تحت فشار خواهد بود تا روحیهشان را محک بزنند و به جریان رقابتهای گروه K جان تازهای ببخشند.
کسب ۳ امتیاز این مسابقه برای زنده نگه داشتن جاهطلبیهای آنها جهت صعود، پیش از دیدار پایانی مرحله گروهی با کلمبیا، غول بزرگ آمریکای جنوبی، حیاتی و سرنوشتساز خواهد بود.