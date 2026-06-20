بلینگام برای فرار از جهنم توخل دست به دامن کارلتو شد

به گزارش ایلنا، زمانی فرا رسید که جود بلینگام نمی‌توانست راه بازگشت به روزهای اوج خود را پیدا کند. شرایط آشفته و متلاطم رئال مادرید هیچ کمکی به این وضعیت نکرد، اما او این فرم ایده‌آل را در تیم ملی انگلیس نیز که ماه‌های سختی را پیش از سفر به ایالات متحده پشت سر گذاشته بود، پیدا نکرد. بلینگام احساس سردرگمی می‌کرد و برای کمک به یک «دوست» متوسل شد. او این کمک را از کارلو آنچلوتی طلب کرد؛ سرمربی‌ای که تحت هدایت او بهترین فوتبال دوران حرفه‌ای خود را به نمایش گذاشته بود.

این ستاره انگلیسی می‌خواست به حرف‌های این مربی گوش دهد و از توصیه‌های او پیروی کند تا تمام مشکلاتش را حل کند، به خصوص در رابطه با تیم ملی انگلیس و سرمربی آن، توماس توخل؛ مربی‌ای که همانطور که در انتخاب لیست نهایی جام جهانی دیده شد، با هیچ‌کس تعارف ندارد. در تیم انگلیس یا با او هستید یا علیه او. بازیکنانی مانند فودن، پالمر و ترنت الکساندر آرنولد این موضوع را با پوست و استخوان لمس کردند و از لیست جام جهانی خط خوردند.

مصدومیت‌ها و تغییرات متوالی روی نیمکت کهکشان‌ها

جود بلینگام نیز مانند سایر بازیکنان رئال مادرید، فصل خوبی را پشت سر نگذاشته بود. او از مشکلات بدنی متعددی رنج می‌برد که با جراحی شانه آغاز شد و با مصدومیت‌های عضلانی ادامه یافت؛ اتفاقاتی که در کنار دو بار تغییر سرمربی در باشگاه، مانع از آن شد که او جایگاه واقعی خود را در زمین مسابقه پیدا کند. او در اواخر فصل حضورش در این باشگاه، نشانه‌هایی از بهبودی را به نمایش گذاشت که گویای این بود که می‌تواند دوباره همان فرم درخشانی را که در اولین فصل حضورش در رئال مادرید داشت، به نمایش بگذارد.

او در اولین مسابقه خود برای انگلیس در جام جهانی به وضوح نشان داد که بازگشته است، فرم ایده‌آلش دوباره نمایان شده و قرار است کمکی بزرگ برای سه‌شیرها در مسیر تاریخ‌سازی در خاک آمریکای شمالی باشد. او گلزنی کرد، اما این گل اهمیت چندانی نداشت؛ چرا که وزن و تاثیرگذاری او در جریان بازی به شکل چشمگیری افزایش یافته بود. او بار دیگر به یک مهره کلیدی تبدیل شد، چیزی که حتی خود توخل نیز پیش از این آن را زیر سوال برده بود.

نقش حیاتی در پروژه جدید آقای خاص

در آن زمان این یک اقدام غافلگیرکننده بود، اما آن تماس با سرمربی سابقش در رئال مادرید به این بازیکن انگلیسی کمک کرد تا تجدید نظر کند، به تفکر بپردازد و بهترین راه خروج را از آن موقعیت دشوار بیابد. او به دلیل نوع رابطه کارلتو با توخل و همچنین تجربه بالای این مربی ایتالیایی، به سراغ او رفته بود. از همان‌جا بود که مسیر بازگشت به سطح اول فوتبال جهان برای این ستاره رئال مادرید آغاز شد؛ بازگشتی که اکنون تیم ملی انگلیس اولین برنده و ذینفع آن است. بسیاری از مدیران در والدبباس از این اتفاق خوشحال هستند و دست‌های خود را به هم می‌مالند، چرا که آن‌ها بلینگام را بخشی جدایی‌ناپذیر و اساسی از پروژه جدید ژوزه مورینیو می‌دانند.

بلینگام همچنان یک بازیکن فرانچایز و همه‌کاره در رئال مادرید محسوب می‌شود. ارکان باشگاه در والدبباس متقاعد شده‌اند که بخش زیادی از موفقیت تیم جدید این سرمربی پرتغالی حول محور این ستاره انگلیسی می‌چرخد؛ بازیکنی که به عنوان یک آیکون و نماد تبلیغاتی مطلق برای برند آدیداس نیز به شمار می‌رود، برندی که یک خط تولید اختصاصی به نام او آماده کرده است، دقیقاً همان کاری که پیش از این برای لیونل مسی و لامین یامال انجام داده بود.

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