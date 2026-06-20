به گزارش ایلنا، پاراگوئه تنها پس از گذشت ۶۴ ثانیه از آغاز بازی به گل رسید؛ زمانی که ماتیاس گالارزا از خارج از محوطه جریمه دروازه را باز کرد و سریع‌ترین گل این تورنمنت را به نام خود ثبت کرد. این گل زودهنگام در مسابقه‌ای که ترکیه تا حد زیادی کنترل آن را در دست داشت اما نتوانست بازی را نجات دهد، سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده شد.

بازی در زمان‌های تلف‌شده نیمه اول، چرخش غیرمنتظره و عجیبی به خود گرفت. میگل آلمیرون، هافبک پاراگوئه، پس از درگیری لفظی با مرت مولدور، مدافع ترکیه، و بعد از بازبینی صحنه توسط VAR با کارت قرمز مستقیم جریمه و اخراج شد. ایوان بارتون، داور السالوادوری این مسابقه، قانون جدید تورنمنت را اعمال کرد؛ قانونی که به منظور جلوگیری از گرفتن دست جلوی دهان توسط بازیکنان در هنگام درگیری‌ها و بحث‌ها طراحی شده است.

ترکیه با وجود اینکه در بخش عمده‌ای از این نبرد با یک بازیکن بیشتر بازی کرد و برتری عددی داشت، در پیدا کردن گل تساوی ناکام ماند و در حالی که هنوز یک بازی دیگر از مرحله گروهی باقی مانده است، از گردونه مسابقات حذف شد.

مالکیت مطلق و بی‌حاصل ستاره‌های مونتلا

اعداد و ارقام به خوبی داستان این مسابقه را روایت می‌کنند؛ شاگردان وینچنزو مونتلا ۳۳ شوت به سمت دروازه حریف شلیک کردند و ۷۸.۵ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند ولی در به چالش کشیدن جدی اورلاندو گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، به شدت با مشکل مواجه شدند، به طوری که از ۱۲ تلاش اول خود تنها یک شوت داخل چارچوب داشتند.

ترکیه همچنین توسط مولدور تا آستانه باز کردن دروازه پیش رفت، اما ضربه سر او پس از برخورد به مدافعان به تیرک افقی دروازه اصابت کرد. در نیمه دوم نیز دنیز گول، بازیکن تعویضی ترکیه، دو فرصت بزرگ و طلایی را هدر داد تا پاراگوئه با وجود اخراج آلمیرون، با چنگ و دندان از برتری خود دفاع کند.

ثبت یک رکورد سیاه برای ماه و ستاره‌ها

حذف ترکیه از جام جهانی در نهایت با یک بی‌دقتی شگفت‌انگیز و عجیب در زدن ضربات آخر معنا شد. آن‌ها در طول دو شکست پیاپی خود مقابل استرالیا و پاراگوئه، در مجموع ۶۲ شوت به سمت دروازه حریفان شلیک کردند بدون اینکه حتی یک گل به ثمر برسانند. طبق آمار دیتای اوپتا، این بالاترین تعداد شوت بدون گلزنی در بازه زمانی دو مسابقه در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ تا کنون به شمار می‌رود.

در سمت مقابل، این پیروزی امیدهای پاراگوئه را برای صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی زنده نگه داشت، آن هم پس از اینکه آن‌ها در بازی افتتاحیه خود شکست سنگینی را برابر ایالات متحده متحمل شده بودند.

امیدهای پاراگوئه برای صعود

پاراگوئه اکنون در حالی قدم به بازی پایانی مرحله گروهی مقابل استرالیا می‌گذارد که به خوبی می‌داند پس از کسب این ۳ امتیاز حیاتی، صعود همچنان در دسترس آن‌ها قرار دارد. در همین حال، ترکیه می‌ماند و ارزیابی تورنمنتی که وعده‌های زیادی برای موفقیت داده بود اما دستاورد بسیار ناچیزی به همراه داشت.

با وجود ایجاد فشار سنگین و گذراندن زمان‌های طولانی در محوطه جریمه حریف، ناتوانی مفرط آن‌ها در تبدیل کردن فرصت‌ها به گل، منجر به خروج زودهنگام و تلخ آن‌ها از جام جهانی شد.

انتهای پیام/